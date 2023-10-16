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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل بسكويت التمر الهش واللذيذ بمقادير مظبوطة وبطعم أحلى من الجاهز

بسكويت التمر من أنواع البسكويت التي له مذاق طيب ويعشقه الكبار والصغار في كل الأوقات، حيث تفضله جميع الأمهات لأطفالها لما له من عناصر غذائية ومفيدة لصحتهم، فهو ملئ بالفيتامينات والمعادن لأن التمر يدخل في أحد مكوناته الأساسية وهو مصدر غني بالطاقة التي يحتاجها الجسم، كما أنه سهل الهضم وخفيف على معدة الأطفال، إذاً تبحث جميع السيدات عن طرق سهلة وبسيطة لإحضار بسكويت التمر بالمنزل بكل سهولة.

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المكونات

بسكويت التمر من الوجبات الأساسية التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة، سواء بتقديمه على الإفطار أو العشاء، حيث يعتبر من أفضل الحلويات والمخبوزات التي تحتوي على التمر الذي يعتبر مصدر قوي لإمداد الجسم بالطاقة وأيضًا معالجة الإمساك، إليكم طريقة تحضير بسكويت التمر:

كيفية عمل بسكويت التمر