شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني استقر سعر الريال السعودي اقراء ايضاً : اليوم بموقع بنك الكويت الوطني الإلكتروني عند 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي حافظ بنك قطر الوطني الأهلي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك التجاري الدولي جاء سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بالبنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر داخل البنوك الحكومية.. وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري في بداية التعاملات يعرض بنك أبوظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر وصل سعر الريال السعودي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد على نفس مستويات أمس عرض بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية في ختام التقرير الصباحي جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعيةعند8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.