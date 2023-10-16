شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد البيض التي لا يعرفها الكثيرون.. لن تتخيل ما سيحدث لجسمك عند تناول بيضة واحدة كل صباح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول ردة فعل شاب بعد سقوط فتاة على الأرض عقب نزولها من على سكوتر كانت تركبه بأحد الشوارع. ويبدو أن الفتاة اختل توازنها أثناء نزولها من على السكوتر، ما تسبب في سقوطها على الرصيف. وأظهر الفيديو شابا كان خلفها ويركب السكوتر هو الآخر، وبعد رؤيته للفتاة التي سقطت على الأرض هرع إليها مسرعًا لمساعدتها على النهوض.

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