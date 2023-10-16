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عدن - ياسمين التهامي - لو عندك 3 أكواب دقيق.. حضري بسكويت النشادر على أصوله في المنزل بطريقة ناجحة من أول مرة

من خلال هذه الوصفة يتم تحضير البسكويت بسهولة وفي وقت قليل والحصول عليه هش ذو مذاق لذيذ، كما يلي: *المكونات: اقراء ايضاً : ٣ أكواب دقيق. مقدار كوب زبدة كبيرة. كوب كبير من السكر. ملعقتان صغيرتان نشادر. رشة ملح. ملعقة فانيليا سائلة صغيرة. حبتان بيض. حليب حسب الاستخدام. *الطريقة: نحضر وعاء كبير ونضيف له الزبدة، السكر ونخلطهم بالمضرب الكهربي ليتكون خليط كريمي. ثم نضيف بعدها البيض مع الفانيليا ونخلط باستمرار لتتجانس المكونات. بعد ذلك نخلط الدقيق والنشادر والملح في وعاء منفصل ونضيف لهم بالتدريج خليط الزبدة ونقلب باستمرار. نضع الحليب لتصبح العجينة لينة قليلًا ونعجن برفق حتى تتحول لمتماسكة. بعدها نشكل العجين بعد ذلك لكرات صغيرة ونضغط عليها بالشوكة لتأخذ شكل مموج. نرص البسكويت في صينية مدهونة بزيت وترك بينهم مسافة لعدم التصاقهم ببعض عند الخبز. يتم إدخال الصينية لفرن مسخن سابقًا على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق أو حتى ينضج بشكل تام ويصبح لونه ذهبي. وأخيرا نُخرج الصينية ونتركها تبرد جانبًا ثم نرص البسكويت في طبق التقديم أو علبة محكمة الغلق.

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