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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للشيخوخة .. عشبة سحرية هتحللك جميع مشاكل البشرة وهتصغرك اكتر من 20 سنة

بذور الكتان هي بذور نبات الكتان الذي يعرف بالاسم العلمي Linum usitatissimum، وهي عشبة تنتمي إلى عائلة الكتانيات (Linaceae) تعتبر بذور الكتان إحدى أقدم المحاصيل المزروعة في التاريخ الزراعي البشري، حيث يُعتقد أنها نمت لأول مرة في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط تمتاز بذور الكتان بقيمتها الغذائية العالية والعديد من الفوائد الصحية التي تقدمها، وتعتبر جزءًا هامًا من النظام الغذائي للكثيرين يمكن تناولها مطحونة أو كاملة، ويمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الوصفات الغذائية لزيادة قيمتها الغذائية.

مكونات:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان الطازجة. ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز.



طريقة التحضير ابدأي بطحن بذور الكتان إذا كانت غير مطحونة بالفعل.

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يمكنك استخدام مطحنة قهوة أو مطحنة توابل لهذا الغرض.

في وعاء صغير، امزجي بذور الكتان المطحونة مع العسل وزيت جوز الهند أو زيت اللوز.

استخدمي أصابعك لفرك هذا المزيج بلطف على وجهك وعنقك، وكأنك تقومين بتدليكه اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ليجف على بشرتك.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بلطف بالماء الدافئ وقومي بتجفيفه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

يمكن تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج

بذور الكتان تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة مثل فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية العسل يعمل كمرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا، في حين أن زيت جوز الهند أو زيت اللوز يمكن أن يساعدان في تغذية وتنعيم البشرة.