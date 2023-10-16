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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تضع العديد من الشروط الجديدة لزواج السعودي من أجنبية..تعرف عليها

يعتبر المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب إقبالًا على الزواج من الخارج أو من أجنبيات مقيمات في السعودية. ويطرح هذا الواقع على السلطات السعودية باستمرار ضرورة التكيف مع الإكراهات وتوقع المشكلات التي ترافق هذا النوع من الزواج، فتحرص دائمًا على تقنينه وتقييده بوضع شروط لزواج السعودي من أجنبية، لتفادي انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع السعودي. فما هي أولًا أسباب ظاهرة زواج السعودي من أجنبية؟ وهل هناك شروط لزواج السعودي من أجنبية؟ وما هي شروط الحكومة السعودية لزواج السعودي من أجنبية؟

لماذا تضع السلطات السعودية شروطًا لزواج السعودي من أجنبية؟

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يعتبر المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب إقبالًا على السياحة الخارجية. وغالبًا ما يتجه هؤلاء إلى بعض البلدان العربية والإسلامية المعروفة بمعالمها السياحية. لكن هذا الاكتشاف السياحي غالبًا ما يرافقه ربط علاقات اجتماعية عن طريق الزواج من مواطنات تنتمين إلى هذه البلدان. وتساهم هذه الظاهرة في زيادة معدلات العنوسة بين المواطنات السعوديات. وتحاول السلطات من خلال وضع شروط لزواج السعودي من أجنبية فرض المزيد من الشروط للحد من إقبال السعوديين على الزواج من الأجنبيات وتشجيعهم على الزواج من السعوديات.

أسباب إقبال السعوديين على الزواج من أجنبيات

لا يُقبل السعوديون على الزواج من أجنبيات فقط لانفتاحهم على السياحة الخارجية، وإنما أيضًا لاعتبارات وأسباب اقتصادية واجتماعية تُعقد عملية الزواج في المجتمع المحلي. ومن بين الأسباب التي تدفع السعودي للزواج من أجنبية:

نتائج إقبال السعوديين على الزواج من أجنبيات

أفرز انتشار ظاهرة زواج السعوديين من الأجنبيات عدة مشكلات وانعكاسات على أفراد المجتمع السعودي، وعلى الأسر المختلطة الناتجة عن هذا الزواج. وتعتبر هذه النتائج أيضًا من بين الأسباب التي تدفع السلطات السعودية إلى تشديد متطلبات هذا الزواج باستمرار. ومن أهم نتائج زواج السعودي من أجنبية:

هل هناك شروط لزواج السعودي من أجنبية؟

لأجل تجاوز هذه النتائج والآثار والحد من ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي ومواجهة المشكلة الثقافية، تضع السلطات السعودية العديد من الشروط لزواج السعودي من أجنبية. وتميّز اللوائح السعودية المعنية بهذا الموضوع بين فئات من الزيجات، كالزواج من أجنبية مقيمة وأجنبية تعيش في الخارج. كما تُحدد الفئات التي يحظر عليها الزواج أصلًا من الأجنبيات، إضافة إلى التنصيص على الاحتياطات الطبية، وكذا الوثائق الإدارية الضرورية. وقد نظّم القرار الوزاري رقم 824 لسنة 1393 هجريًا، ونص اللائحة التنفيذية الصادرة بناءً على القانون رقم 6874 بتاريخ 20 من ذي الحجة لسنة 1422 هجريًا، زواج السعوديين من أجنبيات وقيده بكثير من الشروط.

شروط زواج السعودي من أجنبية

تشمل قائمة الشروط التي تضعها القوانين السعودية بعض الإجراءات الإدارية الروتينية وبعض المحاذير والاحترازات المرتبطة بقائمة المنع. وتتضمن شروط زواج السعودي من أجنبية الشروط التالية:

الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية

يعتبر الإدلاء بتقرير طبي قبل الزواج من بين الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية التي تطلبها السلطات من المواطنين المقبلين على الزواج سواء من السعوديين أو من الأجانب. ويعتبر فحص الزواج في السعودية من الشروط المطلوبة لإتمام عقود الزواج. ويعد فحص الزواج إجباريًا أيضًا بالنسبة للمواطنين الأجانب المقبلين على الزواج من سعوديين أو سعوديات للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض السارية كالأمراض الوراثية والأمراض المتنقلة جنسيًا. ويتطلب إجراء فحص الزواج بالنسبة للمواطنين السعوديين بضعة وثائق وأوراق، تاليًا الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية:

أما للمواطنين السعوديين المقيمين في الخارج، تشمل الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية على ما يلي:

ويقصد بفحص الزواج إجراء اختبارات طبية للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقده للتحقق من عدم وجود أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية أو المتنقلة جنسيًا. وتؤكد وزارة الصحة السعودية أن الغاية من هذا الفحص هي تقديم المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض لأحد الزوجين من الآخر، أو توارثها من الأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا. ويندرج فحص الزواج في السعودية في إطار برنامج لوزارة الصحة يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

وتنصح السلطات الصحية السعودية المقبلين على الزواج بإجراء فحص الزواج قبل ثلاثة أشهر من موعد إتمام الزواج، حيث أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر. وإذا كانت أوراق فحص الزواج بالنسبة للمواطنين السعوديين بسيطة ومتوفرة فإن الأوراق المطلوبة لفحص الزواج في السعودية بالنسبة للمواطنين الأجانب الذين يتزوجون بطرف سعودي تتطلب بعض الشروط الإضافية مثل الاعتراف بالمركز الطبي الذي تتم فيه عملية الفحص، والمصادقة على نتائجه من قبل السفارة السعودية، والتأكد من المعلومات الشخصية للزوج أو الزوجة المعنية بالفحص.

وتفيد أوراق فحص الزواج في التحقق من الحماية من مجموعة من الأمراض الوراثية أو المعدية وخصوصًا تلك المتنقلة جنسيًا. ومن أخطر الأمراض التي يهدف فحص الزواج إلى الوقاية منها:

وتوفّر السلطات السعودية في المملكة عددًا كافيًا من المراكز الصحية والطبية التي تجري فحص الزواج وتستقبل المقبلين عليه لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة. كما تقدم هذه المراكز حسب وزارة الصحة بالإضافة إلى الاختبارات جلسات للمشورة والنصح الطبي، من أجل توجيه الأزواج نحو القرار السليم والصحي لزواجهما.

ويعد إجراء فحص الزواج من الإجراءات الجاري بها العمل على مستوى الكثير من بلدان العالم، ويتم إقراره بشكل طوعي في بعض البلدان بينما يعتبر إجباريًا في بلدان أخرى. والهدف الأساسي من إجراء هذا الفحص هو الحد من انتشار الأمراض المعدية، وعدم تناقل الأمراض الوراثية بين الأزواج من الأقارب.

الزواج من خارج السعودية

فرض تنامي ظاهرة الزواج من خارج السعودية على السلطات السعودية فرْض العديد من القيود والإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة، ومحاربة ظاهرة العنوسة التي تعاني منها المواطنات السعوديات والتي تتعدى نسبة 10 في المائة حسب بعض الإحصائيات. كما أن إقبال العديد من المواطنين السعوديين على الزواج من خارج السعودية، وخصوصًا من البلدان العربية، هو ما يجعل السلطات تحاول تقييد هذا الزواج بالاحترازات القانونية والصحية والاجتماعية. وعرفت سنة 2020 على سبيل المثال تسجيل 4502 من عقود الزواج التي تضم طرفًا أجنبيًا وطرفًا سعوديًا من أصل 150 ألفا و117 عقد زواج تم توثيقها خلال ذلك العام.

وتخضع عملية الزواج من أجنبية بالنسبة للمواطنين السعوديين لاختيارات القرب الجغرافي والثقافي بالأساس، إذ يميل السعوديون إلى اختيار زوجات من المحيط الجغرافي العربي القريب.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل السعودية أن السعوديين يفضلون زوجات من اليمنيات والسوريات على التوالي في الزواج من الأجنبيات، في حين فضلت السعوديات الزواج من اليمنيين ثم الكويتيين. وقد كشف الإحصاء عن أن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمين إلى 35 جنسية، فيما ينتمي أزواج السعوديات إلى 33 جنسية.

وتميز السلطات السعودية فيما يخص الزواج من خارج السعودية بين الأجنبية المقيمة في السعودية والأجنبية التي سيتم استقدامها من الخارج. وتضع وزارة الداخلية عبر مختلف إمارات المملكة ومناطقها الإدارية مجموعة من الشروط والمتطلبات على الزواج من خارج السعودية تتمثل فيما يلي:

وتحرص السلطات السعودية على رفع السن القانونية للرّاغبين في الزواج من الخارج إلى سن 35 سنة على الأقل لتفادي زواج الشباب السعوديين المبتعثين في إطار الدراسة أو المسافرين في إطار السياحة من أجنبيات، لتشجيع زواجهم من المواطنات السعوديات. كما أن هذه الشروط تحاول تضييق إمكانية الزواج من أجنبية بالنسبة للمواطنين السعوديين المتزوجين أصلًا من زوجة أولى، وذلك باشتراط مرض هذه الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على الإنجاب.

ويُستثنى دائمًا ممن يسمح لهم بالزواج من خارج السعودية الموظفون السامون الذين يتحملون مسؤوليات سياسية أو أمنية أو عسكرية حساسة، كالوزراء وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسيون ومنتسبي الجيش وغيرهم، نظرًا لما تمثله مناصبهم ووظائفهم من حساسية تجاه المعلومات أو القرارات التي يتخذونها أو يطّلعون عليها. كما يمنع على الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم السبعين عامًا الزواج من أجنبيات تفاديًا لما يمكن أن ينطوي عليه هذا الزواج من استغلال للزوج أو رغبة في الاحتيال عليه أو السطو على ممتلكاته. ويبقى المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية إقبالًا على الزواج من خارج البلاد، نظرا للصعوبات التي يعانيها الشباب السعودي في الزواج من مواطناتهم بسبب غلاء المُهور وتكاليف إقامة الأعراس.

شروط زواج المواطن من مقيمة

تضع المملكة العربية السعودية شروطًا لزواج المواطن من مقيمة، بالإضافة إلى احترازات كثيرة بخصوص زواج مواطنيها من الأجنبيات سواء من المقيمات أو من الوافدات من الخارج. ويعتبر زواج المواطن من مقيمة على الأراضي السعودية من الزّيجات التي تخضع للكثير من الشروط وتستدعي العديد من المتطلبات الإدارية والطبية والإجرائية. كما تختلف شروط زواج المواطن من مقيمة من منطقة إلى أخرى، خصوصًا في المناطق التي لها بعض الخصوصيات الدينية كالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبينما تقدم المنصة الوطنية الموحدة الشروط العامة لزواج المواطن السعودي من مقيمة فإن بعض الإمارات كإمارة المدينة المنورة تقدم شروطًا مدققّة لمختلف حالات الزواج من المقيمات بالسعودية. وتبرز المنصة الوطنية الموحدة أن زواج السعودي من مقيمة يستدعي أولا مجموعة من المتطلبات الأساسية وهي:

ويُقصد بالفئات الممنوعة من الزواج بعض الفئات التي لا تسمح لها السلطات السعودية بالزواج من أجنبيات بسبب حساسية المنصب الذي تحتله في الدولة. ويوضح مرسوم خاص هذه الفئات كما يلي:

وإذا كانت الشروط والموانع السابقة موحدة بين مختلف المناطق والإمارات في المملكة العربية السعودية فيما يخص شروط زواج المواطن من مقيمة فإن بعض المناطق وعلى رأسها إمارة المدينة المنورة تقدم شروطًا أكثر تفصيلًا فيما يخص زواج السعودي من مقيمة. وتشمل هذه الشروط تفاصيل عديدة تتعلق بالمقيمة أو بالمواطن السعودي الراغب في الزواج من مقيمة على الأراضي السعودية. ومن أهم شروط زواج المواطن من مقيمة في إمارة المدينة المنورة أن تكون الزوجة من سكان المنطقة أو المحافظات التابعة لها، وألّا يقل عمر طالب الزواج عن 35 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة. كما يُشترط لزواج المواطن من أجنبية مقيمة الإدلاء بلائحة طويلة من الوثائق الإدارية الضرورية ومن بين هذه الوثائق:

وبالإضافة إلى كل هذه الوثائق وشروط زواج المواطن من مقيمة، فإن زواج المواطن من مقيمة لا يتم إداريًا إلا بحضور صاحب الطلب شخصيًا، ولا تقبل الوكالة بذلك. كما يتعيّن حضور ولي أمر الزوجة المقيمة وأخذ إقراره.

شروط موافقة الزواج من أجنبية

تُميز السلطات السعودية بين حالات الزواج المختلط لمواطنين سعوديين بين عدة حالات وأصناف تختلف باختلاف مكان إقامة الزوجة أو وضعيتها القانونية. وتصنف وزارة الداخلية ووزارة العدل السعودية هذه الأنواع من الزواج المختلط إلى أربع حالات:

وتكاد الشروط الموضوعة لهذه الزيجات المختلطة الأربع تتشابه إلّا في بعض التفاصيل الدقيقة. وبالنسبة للنوع الأول، فإن شروط موافقة الزواج من أجنبية من الخارج الخاصة بهذا النوع تتمثّل فيما يأتي:

أما شروط موافقة الزواج من أجنبية مولودة بالمملكة فيختلف عن السابق في شرط السن القانونية، ويتطلب الوفاء بالشروط والوثائق التالية:

وفيما يخص الحالة الثالثة، فإن شروط موافقة الزواج من أجنبية مقيمة بالمملكة تتطلب تقريبًا شروطًا ووثائق مشابهة كما يلي:

أما النوع الرابع من الزيجات المختلطة فهو الذي يتم بين زوج سعودي أو زوجة سعودية وحاملي البطاقات، ويُقصد بهم المواطنات أو المواطنون الأجانب الذين حصلوا على بطاقة هوية للإقامة في المملكة. ويُشترط في هذه الفئة ما يلي:

طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية

يعتبر طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية بمثابة الحصول على ترخيص لهذا النوع من الزواج حسب ما تقرّه لوائح وقوانين وزارة الداخلية والعدل السعوديتين. لكن قبل التقدم للحصول على تصريح زواج سعودي من أجنبية يتعين على كل سعودي يرغب في الزواج من أجنبية التقدم بطلب للمنطقة الإدارية التي يتبع لها من أجل الحصول على الموافقة الأولية على هذا الزواج بناءً على الشروط المطلوبة. وتشمل هذه الشروط الاستجابة للسن القانونية والتمتع بالأهلية المالية وموافقة الزوجة الأولى إذا كان صاحب الطلب متزوجًا والإدلاء بعدد من الوثائق الرسمية الضرورية، مع موافقة الزوجة الأجنبية التي ينوي الاقتران بها.

وتوفر السلطات السعودية في المنصة الوطنية الموحدة إمكانية التقدم بهذه الطلبات إلكترونيًا، حيث يوجه طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة المعنية التي يقيم فيها صاحب الطلب، ويقدم في هذا الطلب معلوماته الشخصية كاسمه الكامل ورقم بطاقة الأحوال الخاصة به. وتوضح المنصة الوطنية الموحدة الخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل تسجيل طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية كما يلي:

وللموافقة على هذا الطلب والحصول على تصريح زواج سعودي من أجنبية يتعين التوافق مع كل الشروط المذكورة سابقًا التي ينبغي أن تتوفر في صاحب الطلب. وتشمل هذه الشروط:

ويعتبر تصريح زواج سعودي من أجنبية وثيقةً مهمة للمواطن السعودي المتزوج بأجنبية، لأن إتمام هذا الزواج وتوثيقه لا يمكن أن يتم إلا بهذه الوثيقة. كما أن المواطن السعودي الذي يثبت زواجه من أجنبية قبل الحصول على تصريح يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل حد دفع غرامة باهظة والحرمان من بعض الحقوق مثل الحصول على القروض والمنح الحكومية.

ويستثنى من الحق في الحصول على طلب تصريح زواج سعودي من أجنبية فئات معينة من المجتمع السعودي وخصوصًا من الموظفين السامين العاملين بقطاعات حساسة كالأمن والجيش والمخابرات، إضافة إلى العاملين في السلك القضائي والوزراء. وتمنع السلطات السعودية هذه الفئات من الزواج من أجنبيات بموجب مرسوم يرتب على مخالفته عقوبات رادعة. وتتزايد في المجتمع السعودي في العقد الأخير حالات الزواج المختلط من مواطنات أجنبيات سواء من العالم العربي أو الإسلامي.

شروط زواج السعودي من لاجئة سورية

يبحث الكثير من السعوديين عن شروط زواج السعودي من لاجئة سورية بعد أن تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة إقبال المواطنين السعوديين على الزواج من اللاجئات السوريات، وساهمت ظروف الحرب التي عاشتها سوريا وارتفاع مستويات اللجوء والنزوح من هذا البلد في ارتباط الآلاف من المواطنات السوريات بأجانب من الدول العربية أو من غيرها. ويعد المواطنون السعوديون من أكثر المواطنين العرب الذين يتزوجون المواطنات السوريات.

وذكرت إحصائيات أصدرتها دائرة قاضي القضاة الأردنية في سنة 2017 أن السعودية تصدرت أعلى الجنسيات من حيث الزواج من السوريات في الأردن، إذ سجلت زواج 31 سعوديا من سوريات، تليها فلسطين بزواج 23 سورية من رجال فلسطينيين، وتوزعت باقي الزيجات على 6 جنسيات عربية أخرى هي العراق والكويت والإمارات واليمن وعمان ومصر.

وشكل زواج السعوديين من السوريات أيضًا قضية رأي عام وموضوع جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يعتبره الشباب السعوديون تعقيدًا للإجراءات أمام هذا الزواج. ولا يخضع زواج السعودي من لاجئة سورية لمقتضيات خاصة، وإنما يظل تحت طائلة القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالزواج من أجنبية سواء كانت وافدة من الخارج أم مقيمة على الأراضي السعودية. وبالإضافة إلى الشروط النظامية المعمول بها في أغلب حالات زواج السعوديين من أجنبيات، هناك تخصيص في شروط زواج السعودي من لاجئة سورية، إذ يشترط توفّر الأهلية المالية لدى السعودي الراغب في الزواج من لاجئة سورية، حيث يجب أن:

وباعتبار المواطنات السوريات داخلات في خانة المواطنات الأجنبيات فإن زواج السعودي من لاجئة سورية يخضع لمقتضيات الزواج من الأجنبيات التي تنص عليها القوانين والإجراءات النظامية في السعودية، وتشمل التوفر على الشروط والوثائق التالية:

كما سبق للمفوض السوري القائم بأعمال الجمهورية السورية في السعودية أن كشف في تصريحات إعلامية عن اتخاذ إجراءات لتقنين زواج السعودي من لاجئة سورية. وذكر من بين هذه الإجراءات أخذ الموافقة الرسمية والتصديق من وزارة الداخلية للسماح للسعودي بالزواج والارتباط بزوجة سورية، إلى جانب الموافقة من الجهات المختصة والمعنية بالمملكة وسوريا وفق شروط معينة ومحددة وضعت وطبقت في هذا الشأن.

وتأتي محاولات تقنين زواج السعودي من لاجئة سورية لمواجهة بعض المشكلات التي نتجت عن تزايد هذه الزيجات المختلطة، خصوصًا فيما يتعلق بحالات الطلاق وحقوق الأبناء المترتبين عنها. لكن المؤكد أن هذه الإجراءات لم تخرج تقريبًا عمّا وضعته وزارة الداخلية السعودية وما تفرضه من شروط زواج السعودي من لاجئة سورية واحترازات تتعلق بالسن والأهلية المالية وتوفر الوثائق القانونية الضرورية، وبالتالي لا توجد أي إجراءات استثنائية خاصة بحالة زواج السعوديين من سوريات.

الفئات التي يمنع عليها الزواج من أجنبية

يخضع الكثير من المواطنين إلى قانون يحظر زواج السعودي من أجنبية، ومن بينهم المنتمين إلى الفئات الآتية:

الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين

تضع السلطات السعودية مجموعة من الدول المنوع الزواج منها للسعوديين، وذلك في إطار سعيها لتقنين وضبط زواج المواطنين السعوديين من مواطنات أجنبيات تضع المملكة العربية السعودية، حيث تضع مجموعة من الشروط وتفرض الإدلاء بعدد من الوثائق والشهادات. وإذا كانت هذه الشروط تشمل تحديد السن والجهة المخولة بالترخيص بهذا الزواج وموافقة الزوجة وتوفر الأهلية المالية، فإن السلطات السعودية قررت منذ سنة 2014 تقييد أو منع حالات الزواج من بعض الجنسيات الأجنبية التي تزايدت حالات الزواج منها في المملكة. وأصبحت قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين تضم أربع دول آسيوية وإفريقية.

وحسب استمارة التصريح بالزواج من غير السعوديات فإن الدول الممنوع الزواج مها للسعوديين بسبب تزايد أفراد جاليتها في المملكة إلى حدود 500 ألف نسمة هي:

وتشمل قائمة الدول الممنوع الزواج منها السعوديين دولة إفريقية واحدة هي تشاد، وثلاث دول آسيوية هي: بنغلاديش وباكستان وبورما. وتعتبر الجالية الباكستانية من بين أكبر الجاليات الآسيوية المقيمة في المملكة العربية السعودية إذ يصل عدد أفرادها إلى أكثر من مليوني و700 ألف نسمة. ويصل عدد المواطنين الوافدين من بنغلاديش مليون و200 ألف نسمة. كما تعتبر الجالية البرماوية أيضًا من أكبر الجاليات الآسيوية المقيمة في السعودية.

وأثار قرار حصر قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين جدلًا كبيرًا عند صدوره حول الأسباب الداعية إليه. وبينما اعتبر البعض أن هذا القرار يعد نوعًا من الميز، فسرت بعض الآراء الأخرى إصدار قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين وحصرها في هذه الدول الأربع برغبة السلطات السعودية في الحد من ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي، حيث تتحدث الإحصائيات الصادرة في 2014 عن وجود مليون ونصف المليون امرأة سعودية غير متزوجة، بينما كانت هناك توقعات بارتفاع العدد إلى 4 ملايين امرأة غير متزوجة في الوقت الراهن.

وبالإضافة إلى حصر الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين فقد شملت قرارات تقييد زواج السعوديين من الأجنبيات اتخاذ قرار يخص الزواج من المواطنات المغربيات، حيث فرضت الإجراءات المستجدة على أي سعودي راغب في الزواج من مواطنة مغربية الاستجابة لشرط وضعته السلطات المغربية، وهو تقديم صحيفة سوابق خالية من ارتكاب أي جريمة، والإدلاء بموافقة من الزوجة الأولى للمواطن السعودي تسمح له فيها بالزواج في حالة كان متزوجًا.

وتضع السلطات السعودية عمومًا إجراءات عديدة لتقييد زواج المواطنين السعوديين من مواطنات أجنبيات. وإضافة إلى حصر قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين فإن إتمام هذا الزواج يتطلب الاستجابة لمجموعة من الشروط المتعلقة بالسن الذي يجب ألّا يقل في أغلب الحالات عن 35 سنة، لتشجيع الشباب السعودي على الارتباط بالمواطنات السعوديات. كما يتعين الحصول على موافقة الزوجة الأجنبية وإدلائها بالوثائق النظامية سواء كانت قادمة من الخارج أو مقيمة في المملكة، أو مولودة فيها، أو تتوفر على وثائق الإقامة الرسمية بها.

ويعتبر الربط بين حصر قائمة الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين وبين تزايد أفراد جاليتها وتجاوزه لـ500 ألف نسمة توجسًا من السلطات السعودية من إمكانية تزايد حالات هذا الزواج بشكل كبير، قد يؤدي إلى تغيير في البنية الديمغرافية لسكان المملكة، التي تستقبل على أراضيها ما يفوق 12 مليون نسمة من المقيمين الأجانب، الذين يأتي أغلبهم من الدولة الآسيوية والعربية. وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية قد كشفت في سنة 2018 عن وجود أكثر من 12 مليون أجنبي مقيم بالمملكة، ينتمي عدد كبير منهم إلى الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين.

وتحظر وزارة الداخلية السعودية على المواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من مواطنات أجنبيات من خارج المملكة أو من المقيمات بها إتمام هذا الزواج دون الحصول على موافقة أو تصريح رسمي من السلطات المعنية. ويترتب عن الزواج دون الحصول على موافقة أو تصريح أو الزواج من الدول الممنوع الزواج منها للسعوديين إجراءات عقابية تبلغ حد السجن والغرامة. وتختص المحاكم السعودية في إتمام عقود هذا الزواج بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

شروط الزواج من سعودية

تختلف شروط الزواج من سعودية حسب جنسية الزوج المتقدم لها. فإذا تعلق الأمر بمواطن سعودي فإن هذا الزواج يخضع لمجموعة من الشروط المعروفة، بينما إذا تعلق الأمر بمواطن غير سعودي فإن هذا الزواج يختلف حسب حالة وموقع ومكان تواجد هذا الزوج. وتوضح وزارة العدل السعودية شروط الزواج من سعودية إذا كان المتقدم للزواج سعوديًا تحت مسمى متطلبات عقد النكاح، وتشمل هذه الشروط والمتطلبات ما يلي:

ويعتبر المهر أو الصّداق من بين الشروط والمتطلبات العرفية والدينية الأساسية في الزواج من سعودية. ويعتبر بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي في السعودية أن غلاء هذه المهور وتكاليف الأعراس من بين أسباب تراجع الشباب السعوديين عن الزواج من السعوديات والإقبال على الزواج من الأجنبيات.

لكن إذا تعلّق الأمر بشروط زواج الأجنبي من السعودية، فإن ذلك يختلف حسب الحالات. وتندرج حالة شروط الزواج من سعودية تحت قائمتين. الأولى تتعلق بحالة زواج أجنبي من سعودية وهو مولود بالمملكة، والثانية تتعلق بشروط الزواج بسعودية وهو مقيم خارج المملكة. وتتمثل أهم شروط الزواج من سعودية إذا كان المتقدم للزواج أجنبيًا في ضرورة توفر الأهلية المالية التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال كدخل شهري، والتوفر على مسكن، إضافة إلى أن الزوجة المعنية لا يجب أن يقل عمرها عن 25 سنة. كما يتعين الإدلاء بمجموعة من الوثائق منها:

وتشمل شروط الزواج من سعودية أيضًا الإدلاء بشهادة الفحص الطبي قبل الزواج، وألاّ يكون الخاطب منتميًا لإحدى الدول التي لم يعد يسمح بالزواج منها مثل باكستان أو بورما أو تشاد. وتهدف كل هذه الإجراءات الخاصة بتقنين شروط الزواج من سعودية إلى الحد من ظاهرة الإقبال على الزواج المختلط لصالح الإقبال على الزواج بين أبناء المملكة الذي يظل هو الأصل والأكثر شيوعًا رغم انفتاح العديد من المواطنين السعوديين، وخصوصًا الرجال على الزواج من جنسيات أخرى عربية وأجنبية.

زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة

تفرّق السلطات السعودية بين حالتين من زواج السعوديات بالأجانب. الحالة الأولى هي زواج السعودية من أجنبي مولود بالمملكة، والحالة الثانية هي زواج السعودية من أجنبي من خارج المملكة. وتضع السلطات عدة شروط ومتطلبات على زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة، وهذه الشروط والوثائق هي:

لكن زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة يتطلب المزيد من الإجراءات التفصيلية حسب حالتها العائلية ومنها:

كما يتطلب إتمام عقد زواج سعودية من أجنبي الإدلاء بتقرير طبي قبل الزواج يتضمن شهادة عدم وجود أمراض سواء للرجل أو المرأة مثل مرض العته أو الجنون، أو مرض الإيدز. ويتطلب إنهاء العقد وجود شاهدين على الزواج، وإحضار مستندات إثبات الشخصية الخاصة بالشهود، وصورة لكل شخص.

وتعرف حالة زواج السعودية من المواطنين اليمنيين باعتبارهم أيضًا من الخارج بعض الشروط الإضافية. فقد وضعت سفارة اليمن في الرياض عدة متطلبات وشروط معينة لزواج اليمني من سعودية، نظرًا لتزايد عدد حالات الزواج بين اليمنيين والسعوديات. ومن هذه الشروط ما يأتي:

وبعد أن كانت المملكة العربية السعودية تعرف تنامي ظاهرة زواج المواطنين السعوديين من أجنبيات، تتزايد أيضًا في السنوات الأخيرة ظاهرة زواج السعوديات من أجانب. وحسب إحصاءات لوزارة العدل السعودية فإن المواطنات السعوديات يتزوجن من أكثر من 33 جنسية مختلفة، لكن أكثر جنسية من المواطنين الأجانب الذين يتزوجون من مواطنات سعوديات هما من اليمنيين والكويتيين. وجاء في تقرير وزارة العدل الصادر سنة 2016 أن عدد السعوديات المتزوجات من اليمنيين بلغ في ذلك العام 505 سعوديات، فيما جاءت الجنسيات العراقية والمغربية والبنغالية والمالية والإثيوبية والسريلانكية في ذيل القائمة بحالة زواج واحدة لكل منها.

وتسمح المنصة الموحدة للإجراءات الإدارية بالمملكة العربية السعودية بما يسمى عقد الزواج الإلكتروني كخدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال المنصة بكل وسهولة. ويعتبر عقد زواج سعودية على أجنبي، من اختصاص محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة بالمملكة. ولا يسمح للمأذون بعقد الزواج بين السعودية والأجنبي قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وإلا عرّض نفسه للمساءلة القانونية لمخالفته للأنظمة المعمول بها في البلاد.

شروط زواج السعودية من سوداني

بدأت السلطات السعودية منذ بضع سنوات تتساهل في مسألة زواج المواطنات السعوديات من مواطنين أجانب، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة العنوسة، ولجوء بعض المواطنين السعوديين إلى الزواج بدورهم من أجنبيات. ويعتبر مواطنو السودان من بين أكثر الجنسيات العربية انتشارًا وإقامة في المملكة العربية السعودية. وقد تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة زواج السعودية من سوداني. وشهدت سنة 2016 حادثة زواج سعودية من سوداني خلقت جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب المواقف المتضاربة بشأن السماح للسعوديات بالارتباط بمواطنين أجانب، واستمرار بعض الأعراف والعادات التي لا تخلو من الميز.

ويندرج زواج السعودية من سوداني تحت خانة شكلين من أشكال الزواج المختلط الذي تضبطه وزارة الداخلية ووزارة العدل السعودية. الأول يتعلق بزواج السعودية من مواطن أجنبي مولود بالمملكة، والثاني يهم زواج السعودية بمواطن أجنبي من خارج المملكة. وتتضمن قائمة الشروط الموضوعة لهذا النوع من الزواج ضرورة الإدلاء ببعض الوثائق والسن القانونية وكذا الحصول على الموافقة الرسمية والأسرية، إضافة إلى التوفر على الإمكانات المادية الكافية. وتحدد وزارة الداخلية السعودية هذه الشروط فيما يلي:

ونتطلب شروط زواج السعودية من سوداني أيضًا إجراءات إضافية تختلف حسب حالتها العائلية ومنها:

ويشترط أيضًأ لإتمام عقد زواج سعودية من سوداني الإدلاء بتقرير طبي قبل الزواج يتضمن شهادة عدم وجود أمراض سارية سواء لدى الزوج أو الزوجة مثل مرض الجنون، أو مرض الإيدز. كما يشترط في الزوج أن تكون له الأهلية المالية حيث يجب أن يتوفر على مسكن وعلى دخل لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريًا.

لكن الزوج السوداني الذي سيتزوج من مواطنة سعودية يجب أن يستجيب بدوره لمجموعة من الشروط التي تضعها السفارة السودانية في السعودية، وهي استخلاص موافقة منها عبر ضرورة تقديم طلب من المواطن إلى رئاسة إدارة المحاكم التي تتواصل مع وزارة الخارجية، حيث يتم إرسال خطاب رئاسة المحاكم إلى سفارة المواطن بواسطة إدارة القنصليات، ثم استلام رد السفارة واحالته مرة أخرى إلى رئاسة إدارة المحاكم، قبل تسليم الرد الي طالب الزواج.

ويعتبر زواج السعودية من سوداني في عداد الزيجات التي لا تزال محدودة بالمقارنة مثلًا مع زواج السعودية باليمني، الذي يعتبر أكثر شيوعًا في المملكة. لكن زواج السعودية من سوداني يظل عمومًا في تزايد مع تقبّل المجتمع السعودي تدريجيًا لهذا النوع من الزيجات التي لا تزال في نظر بعض القبائل السعودية غير ملائمة.

سلبيات الزواج من أجنبي

يعتبر الزواج من أجنبي أو ما يسمى بالزواج المختلط من بين أشكال الزيجات التي عرفت انتشارًا واسعًا عبر العالم في العقود الأخيرة بسبب الانفتاح الذي أحدثته ظاهرة العولمة وتزايد موجات الهجرة والسياحة الخارجية. وأصبح الزواج من أجنبي ظاهرة في بعض المجتمعات العربية وعلى رأسها المجتمعات الخليجية، التي تسجل فيها سنويًا آلاف من عقود الزواج من أجنبيات وخصوصًا من العالم العربي والإسلامي. وبينما تبدو هذه الظاهرة صحية من حيث مساهمتها في تحقيق بعض الأهداف والإيجابيات كالانفتاح على ثقافة الآخر والابتعاد عن الحوض الجيني الذي قد تُتوارث فيه بعض الاختلالات والأمراض وكذا المساهمة في تحقيق بعض الأهداف الإنسانية خصوصًا في المجتمعات التي تشهد حروبًا واضطرابات، فإن الزواج من أجنبي يظل ظاهرة مثيرة للكثير من المشكلات والسلبيات.

وتتنوع سلبيات الزواج من أجنبي بين عدة مجالات لكن أهمها هي تلك السلبيات الاجتماعية التي على رأسها انتشار العنوسة في المجتمع الذي ينتمي إليه الزوجان، فبدل البحث عن شريك الحياة في هذا البلد، يصبح اختيار الزوج أو الزوجة من بلد بعيد مساهمًا في حرمان شريك آخر من فرص الارتباط عبر الزواج. وفي المجتمع السعودي على سبيل المثال تُرصد الكثير من المظاهر الاجتماعية التي تندرج تحت سلبيات الزواج من أجنبي وعلى رأسها:

وبالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن الزواج من أجنبي فإن هناك مشكلات ثقافية عميقة أيضًا. إذ يتعرض الأطفال في مثل هذه الزيجات إلى تنشئة هجينة، تخلط بين ثقافة الأم وثقافة الأب، بشكل قد يؤثر على تربية الأبناء، خصوصًا إذا كان الزوجان ينتميان إلى ثقافتين متعارضتين في الأصل، كأن يتزوج مسلم بمسيحية أو مصري بأميركية. وتعد السلبيات الثقافية من أهم النتائج التي لا ينتبه إليها الزوجان إلا بعد نمو أطفالهم وبدئهم في التعرف على محيطهم الاجتماعي والخارجي.

وتزداد مشكلات وسلبيات الزواج من أجنبية عندما يحدث ذلك في مجتمعات لا تزال تسودها ثقافة التمييز والعنصرية. فغالبًا ما يتم رفض الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي إما بسبب عرقه أو أصوله أو لونه أو حتى طبقته الاجتماعية، مما يخلق بيئة غير سليمة لنشأة الأطفال ويؤدي إلى سلبيات أخرى ذات طابع نفسي. ويعاني الأطفال الذين ينشؤون في أجواء مشابهة من انعكاسات خطيرة على نفسيتهم فتنتابهم عدد من الأعراض ومنها:

لكن أكبر سلبيات الزواج من أجنبي في المجتمعات العربية والمجتمع السعودي على الخصوص هي ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد مستويات التفكك الأسري. وقد ذكرت إحصائية لوزارة العدل في سنة 2015 أن نسبة الطلاق بين السعوديين المتزوجين بأجنبيات تصل إلى حد 23 في المائة، بينما لا تتعدى هذه النسبة 9 في المائة لدى السعوديات المتزوجات من أجانب. وكشفت الإحصائية ذاتها أن وزارة العدل أصدرت 1593 صك طلاق لزواج بين سعودي وغير سعودية، بينما أصدرت 700 صك طلاق لزواج بين سعودية وغير سعودي في السنة نفسها.

ويظل الزواج من الأجنبي عمومًا ظاهرة لها إيجابياتها وسلبياتها وتحتاج إلى قدر كبير من التأني في اتخاذ القرار وفي اختيار الشريك المناسب من الثقافة المناسبة والقريبة، وبناء الزواج على علاقة مودة وتراحم حقيقية. وهذه السلبيات لا تعني أن كل زواج من الأجنبي محكوم عليه بالفشل، إذ يمكن أن يكون هذا النوع من الزواج في بعض الأحيان أنجح من الزواج من شريكة حياة أو شريك حياة من الثقافة والمجتمع نفسه.

إجراءات الطلاق في السعودية 2020

تعرف معدّلات الطلاق في المملكة العربية السعودية تزايدًا ملحوظًا بما تسببه من تفكك أسري ومشكلات اجتماعية ونفسية للأطفال وضرر يلحق بالخصوص الزوجات المطلقات. ولأجل ضبط هذه المشكلة تحاول السلطات باستمرار تقنين إجراءات الطلاق في السعودية حتى لا يظل قرارًا سهلًا بالنسبة للأزواج يكتفون فيه بنطق كلمة الطلاق. وفي هذا السياق أصدرت وزارة العدل مجموعة من إجراءات الطلاق في السعودية 2020. ومن أهم هذه الإجراءات توثيق وإثبات الطلاق، الذي لم يعد مجرد كلمة شفوية ينطق بها الزوج بل أصبح يتطلب الحصول على وثيقة تسمى صك الطلاق المثبت لدى المحاكم السعودية.

ويتمثل أهم تغيير في إجراءات الطلاق في السعودية 2020 في ضرورة توثيق الطلاق بحضور الزوجين معًا في المحكمة. وقد اعتبر هذا الإجراء انتصارًا للمرأة السعودية، التي كانت في السابق تطلّق دونما حاجة إلى إخبارها أو إخبار السلطات القضائية بذلك. ويتطلب هذا الإجراء الأول والأساسي ما يلي:

وتتيح وزارة العدل السعودية خدمات إتمام إجراءات الطلاق برسم سنة 2020 عبر روابط إلكترونية تسهل تقديم الطلبات والحصول على المواعيد. وتضع وزارة العدل هذه الإجراءات تحت مسمى إثبات الطلاق بناء على توفر مجموعة من المتطلبات منها:

وتتمثل خطوات الدخول لخدمة إثبات طلاق إلكترونيًا في اختيار المحكمة التي يتبع لها صاحب الطلب إداريًا، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

لكن إجراءات التوثيق وإثبات الطلاق لا يمكن أن تتم إلا بعد أن يبت القاضي في شرعية الطلاق الذي يتم بشكل شفوي بحضور الزوجين أمامه. ويتم هذا البت بعد أن يسأل القاضي الزوجة عن حصول الخلوة الشرعية بينهما ومعرفة عدد الأبناء وعدد مرات الطلاق التي وقعت من قبل الزوج بصيغته الشرعية الصحيحة، مع ضرورة تصديق الزوج على إجابات الزوجة وموافقته عليها حتى يقع الطلاق بشكل فعلي من قبل الزوج للزوجة بإقرار من المحكمة.

ويوثّق الطلاق بعد وقوعه وإجراءات طلبه لدى وزارة العدل في أربع نسخ تسمى صك الطلاق، حيث يكون من حق الزوج الحق الحصول على نسخة، بينما تأخذ الزوجة نسخة أخرى، ويتم إرسال نسخة ثالثة إلى سلطات المدينة التي وقع فيها الطلاق، وتظل النسخة الرابعة لدى المحكمة. ويتطلب توثيق وإثبات الطلاق بالنسبة للمقيمين من الأجانب العديد من الإجراءات والوثائق الإضافية التي تناسب أوضاعهم وحالاتهم وجنسياتهم.