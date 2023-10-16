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عدن - ياسمين التهامي - هل يمكن للسعودي حمل جنسيتين؟...الداخلية السعودية تجيب وتصدم الجميع

يعد تعدد الجنسية من الأمور التي تشغل المواطنين في كافة دول العالم، منها لأسباب تتعلق بالقدرة على السفر إلى أكبر قدر من البلدان، أو الحصول على امتيازات مُعينة يكتسبها حاملي جنسية إحدى الدول العظمى، والتي يترتب عليها أيضًا العديد من الواجبات، كالضرائب وغيرها.

تسمح قوانين بعض الدول بالحصول على الجنسية المزدوجة، بينما تمنع تشريعات بلدان أخرى ذلك. ومن بين دول العالم الـ 195، هناك 51 دولة تمنع مواطنيها من حمل جنسيتين. لكن ماذا عن السعودية؟ نتحدث في هذا المقال عن الجنسية السعودية، من الذي يمكنه حملها؟ وهل يمكن للسعودي حمل جنسيتين؟

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من هو السعودي؟

الجنسية السعودية ليست قديمة جدًا، فوفق ما جاء في نظام الجنسية السعودية يعرّف السعودي بأنه:

من الذي يمكنه الحصول على الجنسية السعودية؟

يسعى الكثير من العاملين المقيمين في المملكة العربية السعودية للحصول على الجنسية السعودية، وكان هذا الأمر أشبه بالمستحيل، لكن صحيفة سبق السعودية أفادت بصدور أمر ملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يُسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة. وأضافت "سبق" أن القرار يشمل تجنيس العلماء والأخصائيين، إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

التقديم على الجنسية السعودية

ينص نظام الجنسية العربية السعودية الصادر سنة 1954 ولائحته التنفيذية الصادرة في السنة نفسها على الكثير من المقتضيات المنظمة لعملية التقديم على الجنسية السعودية. وتنص مقتضيات التقديم على الجنسية السعودية على منح الجنسية للمواليد (أبناء السعوديين)، وعلى منحها أيضًا للمواليد داخل المملكة أو خارجها ممن ولد لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. كما يمكن التقديم على الجنسية السعودية للأجانب المولودين داخل المملكة أو خارجها لأبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، والمولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية اختيار الجنسية العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، إذا توفرت فيه بعض الشروط.

وتوضح المنصة الوطنية الموحدة آلية التقديم على الجنسية السعودية حيث يتقدم طالب الجنسية أو ممثله الشرعي لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج. ويتم التقديم على الجنسية السعودي عبر الخطوات الإدارية الآتية:

وتتولى وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية استقبال وقيد طلبات التقديم على الجنسية السعودية ليتم بحثها، حيث تشكل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلًا نظاميًا. وتخضع الاستجابة لطلبات التقديم على الجنسية السعودية لنظام العلامات والنقاط التي تصل إلى 33 نقطة في المجموع يخوّل بلوغُها الاستجابة لطلب التقديم على الجنسية السعودية. وتتوزع هذه النقاط الثلاثة والثلاثون على المعايير التالية:

وتنص عمليات دراسة طلبات التقديم على الجنسية السعودية على أن توصي اللجنة بدراسة الطلب إذا حصل صاحبه على (23) نقطة كحد أدنى، وإذا لم يحصل على هذا الحد يتم حفظ الطلب. وبعد ذلك تتم دراسة الطلبات وتستكمل بقية إجراءاتها وتعرض على لجنة التجنس وذلك لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

بحسب الموقع الرسمي لهيئة الخبراء المُقرة من مجلس الوزراء، فإن التعديل الأخير لقانون الجنسية كان في 2015 وجاء فيه:

يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:

شروط أخذ الجنسية السعودية

تشمل شروط أخذ الجنسية السعودية العديد من المعايير والمقتضيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، وتتعلق شروط أخذ الجنسية السعودية بمتطلبات إدارية ومهنية وأسرية وثقافية متنوعة. ولا يمكن أخذ الجنسية السعودية إلا بالاستجابة لاحتياجات المجتمع السعودي بالنسبة للأجانب، أو بوجود روابط انتماء للمملكة إما عن طريق الأب أو الأم. ويتركز عمل اللجنة المكلفة بتسجيل طلبات التقديم على الجنسية السعودية على التحقق من عدد من الشروط العامة التي ينبغي توفّرها في طالب الجنسية ومنها:

وبالإضافة إلى الشروط العامة تنص شروط أخذ الجنسية السعودية أيضًا على مقتضيات تفصيلية تشمل العديد من الجوانب منها:

وتنص هذه المقتضيات بعد أخذ الجنسية السعودية من طرف الأب على استفادة الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد في حال كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية من الجنسية السعودية، ولهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

وهناك معياران ثقافيان وأمنيان ضمن شروط أخذ الجنسية السعودية يتعلق الأول بإجادة اللغة العربية والثاني بالإدلاء بتقرير عن النشاط المذهبي والديني لصاحب طلب الجنسية. ويثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية بموجب محضر يعد على نموذج خاص، بينما يثبت الشرط المتعلق بالصحيفة الجنائية والدينية والأخلاقية عن طريق شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه وشهادة عن السلوك من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها صاحب طلب الجنسية.

ويضع نظام الجنسية فيما يتعلّق بشروط أخذ الجنسية السعودية بعض المقتضيات والشروط الخاصة بالمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي. ومن بين شروط أخذ الجنسية السعودية بالنسبة للمرأة الأجنبية ما يلي:

كما يحق لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العربية السعودية حديثًا أن تصبح عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.

هل يمكن للسعودي حمل جنسيتين؟

لا يمكنه ذلك، لا يمكن للسعودي حمل جنسيتين إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء. وفق تصريح لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية فإنّ السعودية لا تسمح للسعودي حمل جنسيتين، وأنها تُسقط الجنسية عن أي سعودي حصل على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في التصريح القراران التاليان:

الإسقاط يطول أيضًا من عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من الحكومة السعودية، ومن عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة. وفي نظام الجنسية العربية السعودية هناك مواد تتطرّق إلى إمكانية حمل السعودي لجنسيتين، حيث تقول المادة رقم 11: "لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدمًا على هذا الإذن يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13)".