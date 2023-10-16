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عدن - ياسمين التهامي - عشبة معجزة تعالج النقرس والملاريا وآلام المفاصل وانسداد الأمعاء ولها فوائد لا تخطر على بال أحد !

تنمو الأزهار التي تكون من الذكور ، وهذا هو المكان الذي تتواجد فيه أعلى العنقود ، وأيضًا لهذه العشبة خمس كؤوس ، حيث تحمل كل من هذه البتلات ، وخمس بتلات ، وكانت هذه هي خصائص الأزهار

تعتبر بذرة الملوك عشبًا ، وهي في الأصل تنتمي إلى فصيلة اللاكتيك ، أو ما يسمى الحلبية ، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم بذرة القطن أو تعرف باسم Euphorbiaceae كما هو معروف أن موطنها الأصلي هو الهند ، وهي في الأصل شجيرة صغيرة جدًا ، ويتراوح ارتفاعها من 5 إلى 6 أمتار. آ فوائد ومضار حبة الملوك ، فهي بالأساس عشبة حبة الملوك تنمو في شجيرة صغيرة ، ويتراوح ارتفاع هذه الشجرة ما بين 5 إلى 6 أمتار ، وتتميز هذه الشجرة الصغيرة بامتلاكها أوراق التي لها شكل خاص جدًا وهي بيضاوية الشكل ، وتتضمن أيضًا نتوءًا ، بالإضافة إلى أن عشب حبة البركة يتذبذب عند الحواف الخاصة به ، فهو ذو شكل مميز جدًا.حتى يتقيأ.

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تحذيرات من استخدام حبوب بذور الملوك : -

فوائد ومضار حبة الملوك ، من الجدير بالذكر أن عشبة حبة الملوك هي من أقوى المسهلات التي كانت تستخدم في العصور القديمة في طب الأعشاب ، والتي كانت في الصين ، مما يعني أنه يعتبر استخدامها منذ ذلك الحين العصور القديمة ، كما أنها تستخدم حتى يومنا هذا ، وأن الأطباء قد ينصحون في الصين الذين يستخدمون الأدوية العشبية ، من الضروري الالتزام بكل كمية محددة من الجرعة التي يحددها الطبيب الصيني.

آ - بالإضافة إلى عدم الالتزام بالكمية والجرعة المحددين ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث آثار جانبية ، والتي لا غنى عنها ، لأنها غالبًا ما تكون صعبة ، وتؤدي إلى أمراض أخرى ، فقد تؤدي إلى حدوث مرض الإسهال ، و بالإضافة إلى أنه ممنوع منعا باتا. استخدام حبوب منع الحمل هو ملكية للأطفال ، نهائية مهما كانوا يعانون من أمراض.

- كما يحظر استخدام المرأة الحامل مهما كان مرضها وما تعاني منه ، حيث قد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية خطيرة ، حيث كان فهمهن لدرجة المرض التي تمنعهن من تناول حبوب الملوك مهما كانت درجتهن.

ممنوع منعاً باتاً استعماله ، أو بأي شكل من أشكال الاستعمال ، سواء عن طريق الفم ، أو الزيت المستخرج منه ، وكذلك في حالة الرضع.

- بالإضافة إلى أنه يحظر أكل عشبة بذرة الملك مع وجود أي أطعمة أو خلطها بأي طعام أو مع أي حبوب ، بالإضافة إلى أنه يحظر تناولها مع أي سوائل حار ، وذلك لأنه يعتبر من الثمار شديدة السمية ، حيث يجب أن يكون قبل استخدامه.

آ اعرف رأي طبيبك ، ليحدد الجرعة التي يجب تناولها.