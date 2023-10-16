التحدي في إيجاد قواسم مشتركة بين الأطراف - وزير الخارجية العماني: نساعد اليمنيين في رسم خارطة طريق لسلام شامل ودائم

أكد وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، استمرار جهود بلاده في مساعدة اليمنيين للتوصل إلى خارطة طريق لمستقبل اليمن وتحقيق سلام دائم وشامل يُنهي الصراع الممتد منذ تسع سنوات.



وقال البوسعيدي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شغل بلاده الشاغل مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، هو تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن.



وأضاف "نعمل مع المعنيين في هذا الملف لبلوغ هذا الهدف السامي لأن المعاناة طال أمدها في اليمن الشقيق، ونريد أن نرى اليمن السعيد في أقرب فرصة".



وبشأن جدية الأطراف اليمنية في التوصل إلى اتفاق، أوضح وزير خارجية عمان، أنه يلمس وجود جدية لدى الأطراف، مستدركاً: "لكن التحدي في كيفية التلاقي على قواسم وقواعد مشتركة للمضي قدما نحو رسم خارطة طريق لمستقبل اليمن".



وأشار البوسعيدي، إلى أن دور بلاده يأتي من منطلق كونها جار مباشر لليمن يهمها مايدور داخلها كما هو شأن السعودية، لافتاً أن ما مايقومون به هو مساعدة اليمنيين وبكل السُبل المتاحة "في تقرير مستقبلهم بأنفسهم".



وخلال السنوات الأخيرة انخرطت سلطنة عمان بشكل كبير في الملف اليمني وسهلت عقد عدة لقاءات بين الفاعلين الدوليين والإقليميين مع وفد مليشيا الحوثي المفاوض الذي تستضيفه بشكل دائم، كما ساهمت بعقد لقاءات مباشرة بين الحوثيين والسعودية.

