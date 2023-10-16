[ حجة والجوف في الصدارة.. تقرير أممي: أكثر من ثلث سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي ]

كشف تقرير أممي حديث، عن معاناة أكثر من ثلث سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي (مستوى الأزمة ومافوقها)، خلال شهر أغسطس الماضي.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير أصدرته الأحد: "خلال أغسطس 2023م، برزت حجة والجوف كأكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي".



وأضافت "كان معدل انتشار الجوع، وضُعف التنوع الغذائي، وعدم كفاية استهلاك الغذاء أعلى نسبياً في كلا المحافظتين عنه في الأشهر السابقة من العام الجاري".



وأشار المنظمة في الاستطلاع ـ الذي أجرته في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي واستهدف كل المحافظات اليمنية ـ أن ما نسبته 56.6% من إجمالي السكان في محافظة حجة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي).



أما في محافظة الجوف فكان هناك ما نسبته 45.7% من سكان المحافظة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، تليها محافظة الحديدة بنسبة 42.1%.



وكشف الاستطلاع أن ما نسبته 33.5% من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن عانت من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل مستوى الأزمة وما فوقها، فيما أشار 29% من الأسر إلى أنها عانت من جوع متوسط أو شديد؛ كما أفاد 36% عن تنوع غذائي معتدل أو ضعيف، واستهلك ما يقرب من 43% طعاماً غير كافي أو الحد الأدنى من الغذاء خلال أغسطس 2023.



وأوصى التقرير بضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش للأسر في كافة المجتمعات الضعيفة خاصة حجة والجوف.



