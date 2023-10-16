ارتفاع حوادث شاحنات النقل في خطوط السير الجديدة الذي استحدثتها مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تسبب قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بإغلاق خط صنعاء ـ الحديدة أمام شاحنات البضائع، برفع حوادث السير بصورة كبيرة.



وقال سائقون لـ "يمن شباب نت"، إن قرار مليشيا الحوثي بإغلاق خط صنعاء ـ الحديدة، أمام شاحنات البضائع، وتحويل مسارها إلى طرق بديلة، أدى إلى وقوع 13 حادثا خلال أقل من أسبوع.



وأشاروا إلى أن الحوادث التي كانت غالبيتها (انقلاب) في المنعطفات الخطيرة، تسببت بخسائر كبيرة أثقلت كاهل ملاك الناقلات، ما قد تجبرهم على وقف نشاطهم.



وكانت مليشيا الحوثي، قد أقرت مطلع الأسبوع الفائت، منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة، وحولت خط سيرهم إلى طريق أطول وأقل تأهيلا.



وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين إنه تم تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصر والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.

