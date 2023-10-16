شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة والجسم كله والأماكن الداكنة وعلاج حب الشباب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كريم النشا والليمون هو واحد من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعتبر معجزة لتحقيق تفتيح خرافي للبشرة منذ اللحظة الأولى، يُعتبر هذا الكريم فعّالًا في تفتيح البشرة، وعلاج مشكلة حب الشباب، والتخلص من التجاعيد والبثور السوداء بشكل دائم، بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تفتيح المناطق الحساسة والمناطق الداكنة على الجسم، ونظرًا للبحث المتزايد لدى الفتيات والسيدات عن وصفات فعّالة لتفتيح البشرة، سنشرح لكم طريقة صنع كريم النشا والليمون في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.كريم النشا والليمون لتبييض البشرة تحضير وصفة كريم النشا والليمون لتفتيح وترطيب البشرة، ستحتاجين إلى المكونات التالية: ملعقتان كبيرتان من النشا. ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي. عصير ثمرة ليمون واحدة. كمية قليلة من زيت الزيتون.

كيفية تحضير الوصفة: في إناء عميق، ضعي النشا ثم أضيفي عصير الليمون وقومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تتجانس. أضيفي الزبادي إلى الخليط وقومي بمزج المكونات بعناية حتى تحصلي على مزيج ناعم. ضعي الخليط على وجهك ومناطق البشرة التي ترغبين في تفتيحها، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي غسول الوجه إذا كنتِ تفضلين. جففي وجهك بلطف باستخدام منشفة ناعمة وتجنبي التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد استخدام الوصفة. لتحقيق أفضل النتائج، يُفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تلاحظي تحسنًا في بشرتك وتفتيح البقع الداكنة. ماسك النشا لتفتيح البشرة تحضير ماسك النشا مع بياض البيض لتفتيح البشرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:افصلي بياض بيضة وضعيه في وعاء. قومي بإضافة كمية قليلة من النشا تدريجيًا إلى بياض البيض. اخلطي المكونين جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس. بعد تنظيف وجهك جيدًا، ضعي الماسك على البشرة بالتساوي، تجنبي مناطق حول العينين والشفتين. اتركي الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة أو حتى يجف تمامًا على البشرة. اشطفي وجهك بالماء البارد لغلق المسام وإزالة الماسك بلطف. يُفضل تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وتفتيح البشرة.احرصي على تجنب منطقة العينين والشفتين عند وضع الماسك، وتوخي الحذر إذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه بياض البيض. كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة لتحضير كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في إناء نظيف، قومي بإضافة كوب كبير من ماء الورد. ثم، أضيفي ملعقة كبيرة من النشا إلى الماء وقومي بتقليبهما جيدًا حتى يمتزجان. وضعي الإناء على النار وقومي بالتقليب المستمر حتى تصبح المزيج لديك قوامًا ثقيلاً. بعد ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من الفازلين إلى الخليط وقومي بالتقليب مرة أخرى حتى يمتزج الكل بشكل جيد. صبي الكريم الناتج في عبوة نظيفة وضعيه في الثلاجة لتبريده. يمكنك استخدام الكريم يوميًا على بشرتك، اتركيه حتى الصباح ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء الفاتربعد استخدام هذا الكريم بانتظام، ستلاحظين تحسنًا في بشرتك وتفتيح البقع الداكنة بشكل ملحوظ. تذكري دائمًا إبقاء العبوة نظيفة ومغلقة بإحكام وتخزين الكريم في الثلاجة للحفاظ على جودته. فوائد النشا للبشرة النشا هو مادة طبيعية تستخدم في العديد من وصفات العناية بالبشرة والجمال، وله العديد من الفوائد والأهمية لتفتيح البشرة، منها: تفتيح البشرة: النشا يساعد في تفتيح لون البشرة وتوحيدها، حيث يعمل على تقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات. امتصاص الزيوت الزائدة: النشا يمتلك خصائص امتصاصية قوية، مما يجعله مفيدًا في امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة ومنع ظهور اللمعان الدهني.

تقليل حجم المسام: يمكن استتقليل حجم المسام: يمكن استخدام النشا لتقليل حجم المسام ومنع انسدادها، مما يساعد في تحسين ملمس البشرة. تقليل التهيج والحساسية: النشا له خصائص مهدئة وملطفة للبشرة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام على البشرة الحساسة وبعد إجراءات التقشير.

تقديم الترطيب: يمكن استخدام النشا لتحضير مستحضرات ترطيب للبشرة، حيث يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة ومنع جفاف البشرة. تقليل التجاعيد: بفضل قدرته على تقليل اللمعان والحفاظ على نعومة البشرة، يمكن أن يساهم النشا في تقليل ظهور التجاعيد. يمكن استخدام النشا بمفرده أو في مزيج مع مكونات أخرى طبيعية مثل ماء الورد أو الليمون للحصول على فوائد إضافية للبشرة..