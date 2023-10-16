شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بلفة جلاش واحدة هتعملي ألذ وأهش كيكة في المنزل بطعم أول مرة تدوقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

في بعض الأوقات ترغب الأمهات بعمل حلويات لأطفالها في المنزل ولكن بتكلفة بسيطة وتعد كيكة الجلاش من الحلويات السريعة والمغذية لاحتوائها على البيض والحليب، وهي تساعد على مد الجسم بالطاقة لوجود سكريات بها، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها في البيت بمكونات بسيطة وطعم أول مرة تدوقيه فتابعونا.

خطوات تحضير كيكة الجلاش

يمكنك الآن تحضير كيكة سريعة بدون دقيق ومناسبة للأطفال والضيوف من خلال إتباع الخطوات التالية: المكونات: لفة جلاش. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب سكر. نصف كوب سمنة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب ونصف حليب. مكونات الشربات: 2 كوب سكر. كوب ماء. رشة ملح. عصير ليمونة. طريقة التحضير: أولا يجب أن نقوم بتجهيز الشربات لكي يكون دافئ ضعي السكر مع الماء في قدر ويرفع على النار بدون تقليب. عندما يغلي نخفض النار ونضيف رشة الملح وعصير الليمونة ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يرفع ويوضع جانبا لكي يهدأ. الآن نبدأ في تحضير الكيك من خلال إحضار صينية وندهنها بالسمنة وبعد ذلك نشكل الجلاش بشكل عشوائي. ويرص في الصينية واحدة تلو الأخري وفي الخلاط الكهربائي نضع البيض مع الفانيليا وأيضا السكر والسمنة وكذلك الحليب والبيكنج بودر. نخفق المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس ثم يصب فوق الجلاش ونضغط بالملعقة على الصينية لكي تتشرب من هذا الخليط. ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقا لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعندما تخرج من الفرن نصب الشربات الدافئ عليها. ويمكنك تزيين الوجه بالقليل من المكسرات المجروشة عندما تهدأ الكيكة تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. أسرار نجاح كيكة الجلاش إذا أردت الحصول على كيكة هشة وطرية يجب عليك إتباع الخطوات التالية: يجب أن يكون الشربات دافئ وذات قوام سميك قليلا وليس خفيف لكي تستطيع الكيك أن تتشربه بشكل سريع. البيض والحليب وباقي المكونات يجب أن تكون بدرجة حرارة المطبخ لكي تنضج الوصفة ويصبح الجلاش مثل الكيكة هش وخفيف. احرصي على ترك الكيكة تبرد تماما ثم تقطع حتى تظل محتفظة بقوامها..