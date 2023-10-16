شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 7 كيلو في أسبوع بدون حرمان أو تقليل كميات الأكل… أفضل وأسرع وصفة للإنقاص الوزن وحرق الدهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد مشكلة الوزن الزائد والسمنة من أكثر المشاكل الذي تواجه العديد من السيدات والرجال والأطفال وجميع الأعمار، وخاصة السمنة المتواجدة في محيط البطن بما تسمى بالكرش، كما أنها واحدة من المشكلات التي تسبب أيضا مختلف الأمراض الصحية، وعلى الرغم من وجود مختلف الأدوية والمواد الكيميائية للقضاء على الدهون في الكرش إلا أنه يوجد بعض من الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص من الكرش بشكل سهل وسريع وسوف نطرحها الآن.وصفة تذويب الكرش بشكل طبيعي

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية بشكل كلي والتي تساهم في التمثيل الغذائي، كما أنها تساهم في تقليل التعب وتساهم في تحفيز تطور البكتيريا المفيدة في الأمعاء، بالإضافة إلى إمكانية تقليل دهون البطن من خلال ما يلي.مكونات الوصفة:

عصير خمسة حبات من الليمون.

ثلاثة ملاعق من العسل.

ربع كيلو فجل طازج.

ملعقتين من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير:

يتم تحضير هذا المشروع من خلال وضع الفجل والزنجبيل في الخلاط والعمل على خلطهم بشكل جيد، ثم يتم إضافة عصير الليمون ويتم الخلط بشكل جيد من جديد، ثم يتم إضافة العسل والقرفة والخلط من جديد، وذلك حتى يصبح هذا الخليط متجانس بالشكل التام، كما يمكن الاحتفاظ بهذا الخليط في وعاء زجاجي.

أما عن استخدامه فيتم تناول ملعقتين صغيرتين من الشراب مرتين في اليوم وذلك قبل الوجبات وبعد الممارسة للرياضة، كما يتم تناول العلاج لمدة ثلاثة أيام بشكل متتالي ويتم الراحة لمدة ثلاثة أيام أخرى.وصفة الكركم والليمون

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ليمونه مقطعة إلى شرائح.

كوب من الماء المغلي.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

خطوات تحضير الوصفة:

يضاف الكركم والليمون والزنجبيل والقرفة إلى الماء المغلي، ويترك لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك يصفى المشروب ويتم تحليته بالعسل أو السكر الدايت.الشاي الأخضر والزنجبيل

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

خطوات تحضير الشاي:

يضاف الشاي الأخضر والزنجبيل إلى الماء المغلي، ويترك لمدة ثلاث دقائق حتى ينقع الشاي والزنجبيل في الماء.

بعد ذلك يصفى الشاي ويتم تحليته بالعسل الأبيض أو السكر الدايت..