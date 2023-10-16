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عدن - ياسمين التهامي - تحذيراستشاري سعودي يحذر النساء من استخدام حبوب منع الحمل في هذا السن.. ويكشف عن خطورتها!

حذر محمد عذار، أستاذ واستشاري جراحة الأورام النسائية والمناظير، النساء من استخدام حبوب منع الحمل بعد سن الأربعين. وأوضح عذار خلال استضافته ببرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، أن استخدامها بهذا السن يزيد من احتمالية الجلطات وتخثر الدم.وقال في فيديو آخر إن 30% من المصابات بتكيسات المبايض لا تحتاجن للعلاج، والنسبة الأخرى تحتاج لعلاجات مناسبة لأي سن، وأبرز آثارها الجانبية اضطرابات المعدة. اقراء ايضاً :

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