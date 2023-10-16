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عدن - ياسمين التهامي - فوائد خارقة وعلاج مجاني لا يعرفه الكثيرين.. شرب الماء على معدة فارغة يصنع المعجزات بجسمك

أجريت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية على أهمية شرب الماء على معدة فارغة في الصباح الباكر لتعزيز صحة جسم الإنسان، فقد أظهرت تلك الدراسات أن الاعتياد على هذه العادة الصحية يعود بالنفع على الجسم بشكل ملحوظ، حيث يساعد شرب الماء على الريق في تنظيف وتطهير وتنقية الجسم من السموم والفضلات المتراكمة داخله من جهة بالإضافة إلى حماية الأنسجة والمحافظة على درجة حرارة الجسم من جهة أخرى، وسوف نرصد لكم من خلال هذا المقال أهم الفوائد الصحية لشرب الماء على الريق وفقاً لما نشره موقع بولد سكاي.فوائد شرب الماء على معدة فارغة

أشارت العديد من التقارير الطبية الحديثة إلى أن الحرص على شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم وقبل تناول وجبة الإفطار يساهم في المحافظة على توازن الجهاز الليمفاوي وهو ما يعمل على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم وزيادة قدرته على مقاومة الفيروسات والأمراض المعدية، كما يحد من الإصابة بالصداع، علاوةً على تحسين صحة البشرة ويجعلها أكثر نضارة وحيوية كما يحميها من التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة

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.ويساعد شرب الماء على معدة فارغة في الصباح الباكر على منح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية يمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى المساعدة بشكل فعال في تعزيز معدل الأيض في الجسم وهو ما يلعب دوراً حيوياً في عملية إنقاص الوزن الزائد، علاوةً على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الكثير من مشاكله واضطراباته المزعجة وفي مقدمتها الإمساك وعسر الهضم.وينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص أوزانهم بضرورة الحرص على شرب الماء على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم من أجل منح أجسامهم الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وهو ما يعمل على تقليل كمية الأطعمة التي يتم تناولها على مدار اليوم، كما يساعد على تطهير الأمعاء والجهاز الهضمي من المواد الضارة المتراكمة فيهما وتطهيرها من الجراثيم والميكروبات.

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