“كنز في بيتك أغلى من الذهب”.. استخدامات “قشور الموز” الرهيبة للبشرة والشعر.. اوعى تفرطي فيه تاني!!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان، حيث تواجه الكثيرات العديد من مشاكل الشعر من التساقط والتقصف والهيشان وغيرها مما يدفعها للبحث عن أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من هذه المشكلة المؤرقة، ويحتوي الموز على عناصر مفيدة ومغذية للشعر تساعد في علاج التساقط والهيشان بالإضافة إلى قشور الموز التي يمكن الإستفادة منها في تحضير وصفات رائعة للعناية بالشعر. ماسك الموز وعصير الليمون لعلاج مشاكل الشعر يعد هذا الماسك من أكثر الوصفات الطبيعية المفيدة حيث يساعد الليمون في التخلص من قشرة الشعر وكذلك قشور الموز لها دور فعال في ترطيب وتغذية بصيلات الشعر، ويمكن تحضير ماسك الموز بمكونات طبيعية بسيطة متوفرة في كل بيت كالتالي:قشرة ثمرة واحدة من الموز. كوب من اللبن. ملعقتين من عصير الليمونخطوات تحضير ماسك قشر الموز وعصير الليمون يمكن عمل هذا الماسك الرهيب بكل سهولة في المنزل عن طريق إتباع الخطوات التالية:نضع قشر الموز في الخلاط الكهربي ونضربه جيداً. نضيف عصير الليمون ونخلطه مع قشر الموز حتى تمام التجانس. نغسل الشعر باللبن ثم نوزع هذا الماسك على جميع الشعر من الجذور حتى الأطراف بكميات متساوية لكي يصل إلى بصيلات الشعر. نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة مع لفه بفوطة ساخنة. نقوم بغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق الواضح والنتيجة المدهشة..

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