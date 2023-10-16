شكرا لقرائتكم خبر عن النجم "ميسي" يغادر أمريكا ويعود للدوري السعودي بعرض خيالي فاق كل التوقعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النجم "ميسي" يغادر أمريكا ويعود للدوري السعودي بعرض خيالي فاق كل التوقعات

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل "ميسي" عن رغبته في المشاركة في الدوري السعودي . وأثار ميسي استياء وغضب الجمهور الأمريكي عندما قال إن الدوري السعودي يعد من أقوى الدوريات في العالم. هذه التلميحات الذكية من قبل ميسي هو ماجعله يدخل من جديد في دائرة اهتمامات أندية دوري "روشن" السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال الموسم الحال.

ويأتي ذلك بعد أن فشل نادي إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي، ما سيجعل ليونيل ميسي في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد لدوري "MLS" في الولايات المتحدة.

اقراء ايضاً :

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن النهاية الحزينة لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي، لا تزال تثير الكثير من الجدل حول مصير ميسي في الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.

وأشارت إلى أن الحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأمريكي.

وذكرت أن عروض الدوري السعودي لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب، وصلت إلى 400 مليون يورو سنويا.

وحاول نادي الهلال كثيرا ضم ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "البرغوث" فضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده صيف 2023.