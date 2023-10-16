عدن - ياسمين التهامي - الاتحاد السعودي يحسم مصير أحمد حجازي النهائي.. مفاجأة قوية

2023/10/16 الساعة 08:26 مساءً

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن الموقف النهائي لـ الاتحاد السعودي بخصوص مستقبل الدولي المصري أحمد حجازي مدافع العميد في الفترة الحالية. وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” اتحاد جدة يبلغ أحمد حجازي ببقائه مع الفريق في الفترة المقبلة وقيده مرة أخرى ورفضهم بشكل نهائي لفكرة رحيله”. وافادت تقارير صحفية سعودية في الساعات الماضية أن الجهاز الفني بنادي الاتحاد بقيادة نونو سانتو يطمح في تجهيز اللاعب المصري من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ويستهل نادي الاتحاد السعودي مشواره في البطولة العالمية بمواجهة قوية أمام نادي أوكلاند سيتي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي. ويأمل سانتو في تجهز الثنائي البرتغالي جوتا فيليبي، والمصري أحمد حجازي للاستعانة بهما في مونديال الأندية المقرر انطلاقه في شهر ديسمير المقبل بمدينة جدة السعودية.

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