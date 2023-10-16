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عدن - ياسمين التهامي - استشارى مسالك بولية يقدم قائمة مشروبات مفيدة لمن يعاني من زيادة الأملاح تعرف عليها فورا

هناك الكثير من المشروبات التى تساعد على التخلص من الأملاح وتقليل نسبتها، فالأملاح وزيادة نسبتها في الجسم تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية وتضر بالكلي، وتسبب آلام بالقدم والكعب ومشكلات بالتبول تختلف من شخص إلي آخر.وتابع استشارى المسالك أن هناك الكثير من المشروبات المفيدة لمن يعاني الأملاح وتساعده علي تقليل النسبة منها :

مشروب منقوع البقدونس وهو شائع استخدامه في هذه المشكلة، لأنه يساعد علي أدرار البول ويعزز من تقليل مشكلات التبولوفي هذا الصدد يوضح الدكتور كمال السيد استشارى المسالك البولية القصر العيني، أنه يمكن لبعض المشروبات أن تكون سببا في تقليل نسبة الأملاح وتقليل ضرر زيادتها فى الجسم، بجانب الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص، ووفقًا لاستشارته فكل حالة تختلف عن مثيلاتها، وينصح بضرورة زيارة المختص والقيام بإجراء تحليل البول المطلوب وفقا لحالته والبيان نسب الأملاح في الجسم.تناول الفوار الموصوف من قبل الطبيب المختص، وكل حالة تختلف عن الأخري فى نوع الفوار الموصوف وفقا لنوعية الأملاح وطبيعتها، لذا يحذر استشاري المسالك من تناول أي نوع من الفوار الا بعد استشارة الطبيبكذلك مشروب الشاي الاخضر باعتباره مشروبا صحيا بالدرجة الأولي يساعد علي تحسين عمل الكليتين

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