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عدن - ياسمين التهامي - بأقل الأسعار..سيارات تويوتا فورتشنر المستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية
تويوتا فورتشنر المستعملة هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تم تصميمها لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات الذين يبحثون عن سيارة قوية ومتينة تتحمل التحديات على الطرق الوعرة، وتعتبر فورتشنر واحدة من السيارات الرائدة في فئتها وتتميز بالأداء القوي والمتانة العالية، وتويوتا فورتشنر سيارة قوية في الأداء العام تحتوي على محركات قوية توفر القوة اللازمة للتحرك على الطرق الوعرة، وكما تتميز بنظام دفع رباعي يوفر الثبات والسيطرة على مختلف الأحوال الجوية والأرضيات، وإنها تضمن أداءًا قويًا وموثوقًا به في الظروف الصعبة والتضاريس التحتية التي تواجهها.
سيارة تويوتا فورتشنر 2013 المستعملة أول استخدام
تويوتا فورتشنر 2013 المستعملة هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتميز بمتانتها وقدرتها على التحمل في الطرق الوعرة، وإليك بعض المواصفات الرئيسية لهذه السيارة:
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تويوتا فورتشنر 2015 المستعملة
تويوتا فورتشنر 2015 المستعملة، وإليك بعض المواصفات الرئيسية لهذه السيارة:
تويوتا فورتشنر 2015 المستعملة
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