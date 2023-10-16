صواريخ القسام تقطع جلسة الكنيست وهروب الأعضاء إلى الملاجئ

المنامة - ياسر ابراهيم - دفع قصف صاروخي من قطاع غزة على مدينة القدس المحتلة الكنيست الإسرائيلي إلى فضّ جلسة كانت تضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، لحظة إخلاء القاعة التي تعقد فيها الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست.



كما أظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في عدة مناطق بالقدس المحتلة.



ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، ما دفع الكنيست الإسرائيلي إلى وقف مداولاته وهروب الأعضاء إلى الملاجئ.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في إعلان مقتضب على "تليغرام"، عصر اليوم الاثنين، أنها قصفت القدس المحتلة ومدينة تل أبيب برشقات صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".

كما أعلنت كتائب القسام إنها قصفت مجمع مفتاحيم بدفعات صاروخية، بالإضافة إلى إطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنات الغلاف ردا على استهداف المدنيين في غزة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات في غلاف غزة، ومن أبرزها مستوطنات عين هبسور ومبطاحيم وعميعوز ويشع وسديه نيتسان وتسوحر وأوهاد.



بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت قاعدة حتسريم الجوية والقوات الإسرائيلية في كرم أبو سالم بدفعات صاروخية.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت مقر الاستخبارات الإسرائيلية في كرم أبو سالم برشقة صاروخية، كما أكدت قصف تحشيد إسرائيلي في منطقة صوفا في "غلاف غزة" برشقة صاروخية أخرى.



في سياق متصل أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن "مشهد الدمار والموت الذي رسمه الاحتلال بالطائرات في قطاع غزة قابله شعبنا بمشهد الصمود الأسطوري والتمسك بأرضه وبسالة ضربات المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام".



وقال القانوع اليوم الاثنين في بيان: إن المقاومة الفلسطينية على الأرض أكثر قدرة وشراسة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني وإفشال محاولات دخوله البري؛ مشيراً إلى أن قصف الاحتلال للمباني السكنية وقتله للأطفال والمدنيين لا يعبر إلا عن دمويته ووحشيته وعجزه في مواجهة ضربات القسام.



وأضاف "الاحتلال واهم إن ظن أن حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق شعبنا ترمم معنويات جيشه المهزوز أو تمنحه صورة الانتصار أو تمسح عنه عار الذل والانكسار".



وأشار إلى أن صراع شعبنا مع الاحتلال هو صراع إرادة وبقاء وثبات على أرضه؛ مؤكداً أن "كل قوته وترسانته العسكرية لن تنجح في تصفية قضيتنا وتهجير شعبنا".



ودعا "جماهير الأمتين العربية والإسلامية ومختلف دول العالم لاستدامة التظاهر في كل المدن وتوسيع حالة التضامن مع شعبنا والانتصار لقضيته العادلة".

