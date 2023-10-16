شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء للوقاية من السكتة الدماغية والجلطات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مختص بالأغذية والتمارين الرياضية عن أفضل 5 أوقات لشرب الماء. وأوضح العلي عبر فيديو له بتطبيق تيك توك إن أول هذه الأوقات هي شرب الماء قبل النوم، مشيرا إلى أن كوب واحد قد يقي الإنسان من السكتة الدماغية والذبحة الصدرية والجلطات. وأضاف بأن الوقت الثاني هو عند الاستيقاظ من النوم فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية.
للوقاية من السكتة الدماغية والجلطات.. مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء.. تعرف عليه
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