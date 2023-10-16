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عدن - ياسمين التهامي - كنز في بيتك.. اياكي ترمي زيت القلي المستعمل بعد الآن له فوائد واستخدامات عديدة

تستخدم جميع ربات البيوت الزيوت النباتية بكميات كبيرة لقلي أنواع مختلفة من الطعام، وبسبب كبر كميات الزيت تقوم ربات البيوت بإعادة استخدامه مرات ومرات للقي، لكن هذه الطريقة غير صحية بالمرة فزيت القلي لا يجب إستخدامه أكثر من مرتين أو ثلاثة على الأقل، لكن لا يعني هذا أنه لا يمكن الإستفادة منه، لأن لزيت القلي استخدامات كثيرة ومفيدة، نقدم لكم بعضاً منها: استخدمات زيت القلي المستعمل طريقة عمل الصابون من الزيت المستعمل يمكن عمل صابون منزلي لغسل اليدين أو الأواني باستخدام زيت القلي المستعمل، حيث يتم ذلك باستخدام خمس أكواب من الزيت المستعمل المصفى جيدا وكوب واحد من الدقيق، بالإضافة إلى ربع كيلو من مادة البوتاس والقليل من أي زيت عطري حسب الرغبة، نحضر وعاء كبير ونضع فيه مادة البوتاس ثم نضيف له لها القليل من الماء ونقلب باستخدام عصا بلاستيكية، وبعد ذلك نضيف الزيت المستعمل ونقلب جيدا وبعدها نضيف الدقيق ونعيد التقليب حتى نحصل على خليط متجانس، نصب الخليط في قوالب خشبية ونترك القوالب في الهواء الطلق حتى تجف تماما وعندها تكون جاهزة للاستخدام. اقراء ايضاً :

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