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عدن - ياسمين التهامي - المهرة..الوصول الانساني ومركز الملك سلمان يوزعان حقائب تمكين اقتصادي للنساء والفتيات خاصة بصيانة الجوال.

المهرة..الوصول الانساني ومركز الابحاث

المهرة/خاص.

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الوصول الانساني للشراكة والتنمية اليوم الإثنين توزيع حقائب تمكين اقتصادي للمستفيدات من مشروع الحماية ودعم سبل العيش تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - بالمحافظة، وتمويل صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ جمعية الوصول الانساني عبر مشروع الحماية ودعم سبل العيش ( المساحة الآمنة للنساء والفتيات)

حضر التدشين الأستاذ علي بخيت المطيري مساعد مدير مكتب الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمهره والأستاذ سالم السقاف منسق الإغاثة بمركز الملك سلمان والأستاذ أحمد شرف مدير قطاع الحماية بصندوق الامم المتحدة للسكان ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة المهرة الاستاذ فائز علي سهيل بلحاف ورئيس جمعية الوصول الإنساني الأستاذ عبدالله نويجع .



واكد الاستاذ فائز بلحاف على وقوف ودعم السلطة المحلية مثل هذه المشاريع المدرة للدخل شاكرا جمعية الوصول الانساني على تنفيذ مثل هذه المشاريع كونها تمس حاجة المحافظة والأسر المحتاجه في المحافظة

، فيما قال رئيس الجمعية عبدالله نويجع عرفان نتمنى أن تكون هذه الدفعة نموذج ناجحاً في الخروج لسوق العمل مؤكداً أن الانطلاقة تحتاج الى جهد وعزيمة وتعتبر هذا الخطوة هي الخطوة الاهم خلال الفتره التدريبة كلها، متوجهاً بالشكر للأخوة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتمويل مثل هذه المشاريع وشاكراً السلطة المحلية على حضورها لهذه الأنشطة كونها تشكل دعم معنوي لمواصلة الجهود في خدمة المجتمع والمحافظة .



حضر التدشين الأستاذ مصطفى القادري المدير التنفيذي لجمعية الوصول الانساني والأستاذ سيف عبد السلام فرحان منسق مشروع الحماية ودعم سبل العيش بجمعية الوصول الانساني