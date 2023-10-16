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عدن - ياسمين التهامي - بأقل راتب تمويل شخصي 80,000 ريال للسعودي والمقيم بدون تحويل الراتب

يستطيع الآن المواطن السعودي وكذلك المقيم الحصول على تمويل شخصي بقيمة 80 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري للعملاء العاملين بالقطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية كما متاح التمويل أيضاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا اليوم بموقع سوف نتعرف على أهم التمويل والشروط والخطوات اللازمة للحصول على التمويل.

بأقل راتب تمويل شخصي 80,000 ريال

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض المشتريات الذي يمكن كل من المواطن السعودي وكذلك المقيم من شراء جميع المستلزمات التي يحتاج إليها ومن ثم سداد قيمة المشتريات على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر ويحصل المتقدم على العديد من المزايا وهي

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شروط طلب تمويل المشتريات من شركة إمكان

من خلال شركة إمكان للتمويل يتمكن العملاء من الحصول على تمويل المشتريات 80 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي كما يلي