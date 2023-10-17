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عدن - ياسمين التهامي - عشبة ورق الغار ومعجزاتها المذهلة” تناولها بهذا الشكل وستعود إلى سن ال20 حتى لو كنت 70 سنة !

ورق الغار واحدة من أهم الأعشاب التي يتم استخدامها من جانب العديد من الأشخاص بشكل دائم وذلك يعود بشكل كبير لما تحتوي علي فوائد متعددة تلك العشبة التي تسمي كذلك ورق اللورا والتي يتم استعمالها من جانب سيدات البيوت في كثير من أغراض الطبخ والتي تمنح الطعام نكهة مميزة للغاية لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها كما أن فوائد ورق الغار لا تتوقف عند هذا الحد فقط بل تتعدي بشكل كبير ، فد اكتشف أن لها العددي من المنافع التي تعود علي الجسم والتي سعمل علي توضيحها ما يلي

– عشبة ورق الغار للتخسيس جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأشخاص اللذين يعانون من السمنة المفرطة ويرغبون في التخلص من الوزن الزائد بشكل دائم وهو الأمر الذي قد لا يتوافر لديهم الوقت من أجل أن يحصلوا عليه من خلال أداء التمارين الرياضية الصعية والشاقة

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في ذات السياق من الممكن أن يتم عمل مشروب ورق الغار الذي لا يحتلج لإعداد سوي ثلاثة أعواد من القرنفل مع القليل من الماء وورق الغارو غليهم معا ثم يتم تصفية هذا المشروب من الشوائب والاحتغفاظ به وتناول علي الريق كل صباح لتحلظي أنك تقومين بالتخلص من الوزن الزائد عن طريق حرق الدهون داخل الجسم بفعالية