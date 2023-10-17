شكرا لقرائتكم خبر عن سبحان الله .. شرب الماء يوميا في هذا التوقيت يحميك من النوبات القلبية والسكتة الدماغية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبحان الله .. شرب الماء يوميا في هذا التوقيت يحميك من النوبات القلبية والسكتة الدماغية

كشف مختص بالأغذية والتمارين الرياضية عن أفضل 5 أوقات لشرب الماء. وأوضح العلي عبر فيديو له بتطبيق تيك توك إن أول هذه الأوقات هي شرب الماء قبل النوم، مشيرا إلى أن كوب واحد قد يقي الإنسان من السكتة الدماغية والذبحة الصدرية والجلطات.وأضاف بأن الوقت الثاني هو عند الاستيقاظ من النوم فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية. اقراء ايضاً : والوقت الثالث هو قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الرياضي، لأنه يساعد على إنتاج الطاقة وكذلك توصيل المغذيات بشكل أكبر. وكذلك شرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة لأنه يساعد على تقوية عملية الهضم، والأمر الأخير هو شرب المياه عند الشعور بالعطش من أجل الترطيب.

كانت هذه تفاصيل خبر سبحان الله .. شرب الماء يوميا في هذا التوقيت يحميك من النوبات القلبية والسكتة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.