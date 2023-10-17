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عدن - ياسمين التهامي - بدون مبيد.. تخلصي من الأبراص والحشرات في منزلك بوصفة جبارة لطرد جميع الحشرات الزاحفه

وجود البرص في المنزل يتسبب في خوف كبير من قبل جميع ربات المنازل والأطفال، حيث أن البرص ينتشر بسرعة كما يتسبب في إزعاج كبير بسبب صوته عالي، حيث يمكنك أن تحصل على منزل نظيف خالي من البرص من خلال العمل على التخلص من الأبراص بسرعة البرق من خلال طرق سريعة وغير متعبة على الإطلاق، حيث يمكنك أن تحصل على أفضل نتيجة ممكنة من خلال اتباع الطرق الطبيعية التي نوفرها لكم من خلال هذا المقال.

الخل مع الفلفل الأسود

من الوصفات الرائعة والمجربة للحد من الأبراص، فيمكنك الحرص على عمل بخاخ رشاش من ربع كوب من الخل، مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وكوب من الماء، ويتم رش المكان الذي تتواجد فيه الأبراص مع باقي النوافذ والأبواب ليتم الحد من الأبراص بسرعة البرق، عليك فقط رش المنزل بشكل يومي لمدة أسبوعين.

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طرق رائعة للتخلص من الأبراص

مهما كانت كمية الأبراص في المنزل يمكنك التخلص منها بكل سرعة وسهولة، حيث يمكنك العمل على عمل الطرق التالية:

طرق منع الأبراص من الدخول للمنزل

يمكنك الحد من الأبراص من خلال منع دخولها للمنزل بالطرق التالية: