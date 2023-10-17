"أونمها" تعلن إصابة 15 مدنيًا جراء الألغام بالحديدة خلال شهر سبتمبر المنصرم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة "أونمها"، الإثنين، عن تسجيل 15 إصابة في أوساط المدنيين جراء الألغام ومخلفات الحرب في المحافظة، خلال شهر سبتمبر.

واضاف بيان للبعثة: "خلال شهر سبتمبر 2023، سجلت بعثة أونمها 15 ضحية في صفوف المدنيين في ‎الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الإصابات في مديريات، الدريهمي، الحوك، الحالي، بيت الفقيه، حيس، والتحيتا.

وأشار إلى أن عدد الضحايا انخفض في سبتمبر بعد الارتفاع في شهر أغسطس الماضي، والذي اوقف مسارا تنازليا لوحظ في عدد الإصابات منذ يناير.. مؤكدة أن نسبة الأطفال ظلت أعلى من 30%.

وقال البيان، "أجرت البعثة 16 نشاطا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام مع 16 محاورا من بينهم شركاء الأمم المتحدة، والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بشأن الدعوة وتعبئة الموارد وتقييم المخاطر".

