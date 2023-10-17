شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل جاتوه شاتوه في الخلاط بكل تكاته بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وطعم لايقاوم أحلى من الجاهز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : الجاتوه شاتوه هو واحدًا من أشهر وألذ أصناف الكيك التي يمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، إنه كيك شهي ولذيذ يعشقه الكبار والصغار، وهو يتميز بمذاقه المشبع بصوص الشيكولاتة وبقوامه الناعم المتجانس في الصوص، وعلى الرغم من توافره بشكل جاهز في الأسواق، إلا أن تحضير الجاتوه شاتوه في المنزل لايحتاج لمكونات كثيرة بل أنه اقتصادي وغير مكلف، وتحضيره سهل وبسيط ويضفي طابع من السعادة لدى أولادك لإعدادك هذه الكيكة الغنية بصوص الشيكولاتة الرائعة لهم.

الجاتوه شاتوه في الخلاط هو نوع من الحلويات الفاخرة التي تكون محببة للعديد منا خاصة في المناسبات الخاصة وأعياد الميلاد، وبالرغم من أن سعره في المحلات غالي الثمن، فإنه يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل شاتوه الخلاط اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة: المكونات: 1 كوب حليب 1 كوب دقيق 1 كوب زيت 2 بيضة 1 كوب سكر 1/2 كوب كاكاو خام فانيليا 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر رشة ملح للكريمة: [١٧/‏١٠ ٣:٠٤ ص] البيت: كوب كريم شانتيه 1 كوب ماء بارد طريقة التحضير:

لعمل صوص الشيكولاتة السائل، قوموا بوضع الحليب، الزيت، السكر، الكاكاو الخام في الخلاط، ويتم خلط المكونات جيدًا حتى يمتزج الخليط بشكل جيد، ثم نأخذ كوب من هذا الخليط ونتركه جانبا ونترك باقي الخليط كما ه في الخلاط. ثم في وعاء منفصل، نخلط الدقيق والبيكنج بودر ونضيف رشة من الملح، ثم نقوم بإضافة هذا الخليط الجاف تدريجياً إلى الخليط السائل بالخلاط ونقلبه بلطف حتى يتجانس. ثم نقوم بسكب العجينة في صينية مستطيلة مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبد. نتركها في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة تقريبًا، يمكنكم اختبار نضج الكيكة من خلال عود الأسنان - عندما يخرج نظيفًا، فهذا يعني أن الكيكة قد نضجت. بعد إخراج الكيكة من الفرن، نتركها تبرد لمدة 5 دقائق قبل أن تنقل إلى شبكة تبريد لتبرد تمامًا. بينما الكيكة تبرد، نستعد لعمل الكريمة، وذلك بإحضار وعاء، ونضع فيه كريم شانتيه البودرة مع الماء البارد باستخدام مضرب اليد حتى تصبح الكريمة متماسكة. بعد أن تبرد الكيكة نقوم بعكس الكيكة على الوجه الآخر، ونقوم بفرد الكريمة على الجانب العلوي، ثم نضع الكيكة في الثلاجة لتبرد لمدة 15 دقيقة.

ن

ا

المتبقي (كوب حليب + ملعقتين من صوص الشوكولاتة) ونسقي الكيكة، يمكن تزينها بالشكولاتة المبشورة حسب الرغبة. نقطع الجاتوه شاتوه حسب الرغبة ونقدمها. مع هذه الوصفة، تجعلك تنجحي في إعداد الجاتوه شاتوه في المنزل بنجاح وتذوق أشهى نكهه، كما يمكنكم تقديمها في مناسباتكم واحتفالاتكم وسهراتكم الأسرية لستمتعوا بها مع العائلة والأصدقاء. فرحي أولادك ودلعي أسرتك..طريقة عمل جاتوه شاتوه في الخلاط بكل تكاته بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وطعم لايقاوم أحلى من الجاهز.