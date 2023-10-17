شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لمحاربة العنوسة...السعودية تسمح لبناتها الزواج من هذه الجنسية العربية فقط..(تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين في المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 فان زواج بنات السعودية من اجنبي اصبـح ممكنا.ط

وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا التغير اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

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لمحاربة العنوسة...السعودية تسمح لبناتها الزواج من هذه الجنسية العربية فقط..(تعرف عليها)

2023/10/16 الساعة 09:45 صباحاً (جهينةيمن)

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مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين في المملكة العربية السعودية لرؤية 2030 فان زواج بنات السعودية من اجنبي اصبـح ممكنا.ط

وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا التغير اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

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من: اليمن الآن

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سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية ،وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية.

ما هي شروط زواج السعوديات من مواطن خليجي أو أجنبي خارج المملكة؟

يجب أن تفي المرأة السعودية بمتطلبات معينة قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا. هذه المتطلبات هي:

من الضروري أن يكون عمرها من 25 إلى 50 عامًا عندما يتعين عليك التقدم للحصول على زوج من أجنبي.

ألا يتعدى فرق السن بين الطرفين 15 عام.

يقوم ولي أمر مقدم الطلب بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها.

أن لا يكون طالب الزواج مخطوبة من سعودية أخرى.أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته.

أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.شروط زواج السعودية من أجنبي يمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:

-جوزات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة.

ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا. إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج.حصول الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج ،ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة.

حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية. توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة.

يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.

كما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين.

سبب اقبال السعوديات على الزواج من أجانب

قالت استشارية نفسية وأسرية إنها لا تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب ، كاشفة عن تصدر المصريين لتفضيلات نساء تفاعلت معها.وأشارت الاستشارية النفسية والاسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح الأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال.وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج بالاجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن “الأجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي. .