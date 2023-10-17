لا ترمي هذه البذور .. تحرق الدهون وتنسف الكرش وتمنحك جسم مذهل لا مثيل له

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سنقدم لك معظم المواد التي يفرض توفيرها لتخفيف الوزن من خلال بذور الفلفل الأخضر وهي كالآتي: ١/٢ كوب بذور الفلفل الأخضر. كوبان ماء. ١/٤ كوب حبوب الكمون. طريقة التحضير والاستخدام ١/٢ كوب من بذور الفلفل، في كمية الماء المذكورة في السابق. ضعي الخليط على النار حتى يصل لدرجة الغليان، وضعي الكمون وبعد ذلك اغلقي النار، ويفضل تغطية المزيج حتى يصل لدرجة من البرودة أو لمدة 24 ساعة. في الختام يصفى مشروب الفلفل والكمون. يمكن أن تتناول ذلك المشروب كل يوم قبل الطعام، سوف تلاحظي جسم متناسق رشيق بدون وزن زائد، بجانب العناصر التي سوف يتمتع بها الجسم من استخدام تلك الوصفة المتميزة، بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سي الذي يعتبر جزء هام داخل الجسم.بذور الفلفل الأخضر له فوائدة عديدة ومهمة . ولكن هناك إثباتات بأن فائدة البذر أكثر من الفلفل نفسه، والعديد منا لا يدرك ذلك ولا يستخدمونه، ولكن إذا تعاني من الوزن الزائد، لا تقلق حيث إننا نقدم لك أبسط الحلول التي يمكن استخدامها في تخفيض الوزن في فترة بسيطة جدًا، سنوضح اليوم بواسطة ذلك المقال.كيفية الفلفل الأخضر في البيت لانقاص الوزن.

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