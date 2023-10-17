شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع من المكسرات تضبط السكر وتعيد لك شبابك حتى لو عمرك فوق الخمسين.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7 أنواع من المكسرات تضبط السكر وتعيد لك شبابك حتى لو عمرك فوق الخمسين.. تعرف عليها

تعد المكسرات وجبة خفيفة صحية، حيث تبدو المكسرات انها وجبة فوريه ، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكل خاطئ جدًا في اكل بعض المكسرات. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعضها مفيد لك وجيد للبيئة ، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة ، وبعضها قد يفسد تجعلك مريضا.7 أنواع من المكسرات يجب عليك أكلها باستمرار .

تناول: الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناول الجوز ، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! لقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرون ، مع إشارات إلى أكل الجوز منتشرة في جميع أنحاء الأدب اليوناني. قد يكون تحضيرها صعبًا ، على الرغم من ذلك - تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح ، يمكن أن يكون هذا مؤلمًا.ومع ذلك ، فهم يستحقون ذلك تمامًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في العثور على مورد مستدام ومتاح على نطاق واسع واستخدامه. يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد تحوله إلى اللون البني ، وهو مليء بالأشياء الجيدة مثل البروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور. لقد ثبت أيضًا أنها تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم

اقراء ايضاً :

ولديها الكثير من الفوائد العملية. تتوفر الجوز على نطاق واسع ، ويسهل جمعها ، وعندما يتم تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح ، يمكن أن تدوم لسنوات. لذا ، كيف يمكنك استخدامها؟ تحقق من هذا الدليل التدريجي من التعلم والشوق لصنع دقيق البلوط الخاص بك ، ويمكنك تحويل ذلك إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي سيكون لها نكهة رائعة وجوزية. تناول: البندقإذا كنت لا تحب شيئًا أكثر من ملفات الحلويات المليئة بالبندق، فأنت محظوظ. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لك ، لأنها مليئة بأشياء مثل الفيتامينات A و B. تحتوي البندق على جرعة صحية من الألياف الغذائية ، كما أنها تساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض السيئ. أنت لا تقدم لنفسك معروفًا فقط عندما تساعد نفسك في حفنة ، بل تساعد البيئة أيضًا. البندق مثال رائع للزراعة المستدامة. فهي لا تتطلب فقط القليل من المياه والحد الأدنى من الصيانة ، ولكنها يمكن أن تزدهر في التربة القاسية حيث قد تفشل النباتات الأخرى.

إنها مقاومة للجفاف ، ويمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية ، ولها عائد مرتفع لكل نبات ، وتساعد في منع تآكل التربة. لديهم أيضًا نظام جذر ضخم ، ويقومون بإزالة كمية هائلة من الكربون من الغلاف الجوي. إنه لأمر جيد أنها لذيذة جدًا ، وحتى إذا كان لديك بالفعل طرقك المفضلة لاستخدامها ، فلا يزال يتعين عليك تجربة هذه الشوكولاتة الداكنة الخالية من الألبان والبندق المنتشر من Beach Body on Demand ، وفدج الشوكولاتة بالبندق. من تكساس.