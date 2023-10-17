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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم.. الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17-10-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

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من: اليمن الآن

الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر اليوم خلال بداية تعاملات اليوم 17 أكتوبر 2023، ارتفاعا ويشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض المستمر خلال هذه الفترة الحالية بمحلات الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي2340 جنيهًا للبيع و2320 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2674.25 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم، الثاثاء نحو 2451.5 جنيهًا للبيع، و2430.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2340 جنيهًا للبيع، و2320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم نحو 2005.75 جنيه للبيع، و1988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 بداية اليوم نحو 1560 جنيه للبيع، و1546.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وحقق سعر الذهب عيار 12 في مصر مستوى 1337.25 جنيه للبيع، و1325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو1002.75 جنيه للبيع، و994.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 18720 جنيه للبيع، و18560 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم17 أكتوبر 2023 نحو 1919 دولارًا للبيع، و1918 دولارًا للشراء.