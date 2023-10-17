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عدن - ياسمين التهامي - كيكة التودو… بكوب دقيق واحد طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة 2023/10/17 الساعة 09:25 صباحاً (جهينةيمن) الكيكة من الحلويات اللذيذة التي يفضل تناولها الأطفال بصفة خاصة والكثير من الناس بصفة عامة وتقدم الكيكة في الحفلات والمناسبات ويمكن تقديم الكيكة أيضا كبديل لسندويتشات المدرسة للأطفال الصغار وفي هذا المقال اخترنا لكم وصفة مميزة لصنع كيكة الشوكولاتة مثل الجاهزة في المحلات بمذاق رائع وقوام هش بحشوة الكريمة اللذيذة وسوف نبدأ معكم وصفة اليوم بالمقادير ثم طريقة تحضير الكيكة وتزيينها بطريقة بسيطة. مقادير الكيكة مقادير الحشوة طريقة التحضير اقراء ايضاً :

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