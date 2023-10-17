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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي نقص هذا الفيتامين يسبب ضيق في التنفس وأمراض القلب وضغط الدم وتشنج العضلات

قص الماغنيسيوم من المشاكل التى يجهلها الكثيرون رغم تأثيرها الكبير على الصحة، في بعض الحالات، قد لا يتم تشخيص النقص نظرًا لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادة حتى تصبح مستوياتك منخفضة للغاية، وحسب ما ذكره موقع healthline آ تشمل المشاكل الصحية المرتبطة بفقدان المغنيسيوم مرض السكري وسوء الامتصاص والإسهال المزمن ومرض الاضطرابات الهضمية، وهناك 7 علامات تدل على نقص الماغنسيوم وهى.

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6: الربويلاحظ أحيانا نقص المغنيسيوم عند الأشخاص المصابين بالربو الشديد، بالإضافة إلى ذلك ، تميل مستويات المغنيسيوم إلى الانخفاض لدى الأفراد المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة. 7: عدم انتظام ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، من بين أخطر أعراض نقص المغنيسيوم، وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لعدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

دوار

ضيق في التنفس

ألم صدر

إغماء

في الحالات الشديدة ، قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.