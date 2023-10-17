تقاوم السرطان.. فوائد الشوكولاتة الداكنة.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تقاوم السرطان.. فوائد الشوكولاتة الداكنة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، إن الشوكولاتة واحدة من أفضل وألذ الأطعمة المتداولة حول العالم، وتعتبر من أغذية السعادة، نظرا لإحتوائها على مادة تؤثر على هذا الأمر.
مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك المادة الموجودة فى الشوكولاتة تزيد من الشعور بالسعادة، وتقاوم الإكتئاب وتجعل المزاج جيد، موضحة أنه لدي الشوكولاتة فوائد عديدة أخري
. وتابعت أن الشوكولاتة الصحية المقصود منها الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة أكثر من 70% من الكاكاو الخام، لافتة إلى أن هذا النوع من الشوكولاتة يتميز أن نسبة السكر به يكون قليل وأقل فى نسبة الدهون، وبالتالي تقليل نسبة الكوليسترول الضار ورفع نسبة الكوليسترول المفيد فى الصحة، وتنظم مستوي السكر فى الدم، وغنية بمضادات الأكسدة التي لها دور كبير فى مكافحة الخلايا السرطانية. تقاوم السرطان.. فوائد الشوكولاتة الداكنة.. تعرف عليها.
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