شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 9 أمراض خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بالكبد بشكل دائم (تعرف عليها فورا ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتعدد وظائف الكبد لجسم الانسان حيث يعمل على إزالة السموم، ومعالجة العناصر الغذائية، بالإضافة إلى إنتاج البروتينات، إلا أنه يوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تضر الكبد، مثل الالتهابات والسكرى وارتفاع نسبة الكوليسترول، وفقا لما نشره موقع onlymyhealthأمراض تصيب الكبد

1 - مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

وفقًا للدكتور بيوش كومار، المستشار المساعد في أمراض الجهاز الهضمي وعلوم الكبد، في Fortis Escorts، Okhla Road، نيودلهي، فإن NAFLD هي حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد، وغالبًا ما ترتبط بالسمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين. إذا تُرك مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) دون علاج، فيمكن أن يتطور إلى حالات كبدية أكثر خطورة، مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وتليف الكبد.- التهاب الكبد

وفقًا للأبحاث، فإن الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد، وخاصة التهاب الكبد المزمن B وC، كثيرًا ما يعانون من خلل في التوازن في التركيب البكتيري، أو خلل في تجمعات ميكروبات الأمعاء.

يمكن أن تسبب عدوى التهاب الكبد الفيروسي (A وB وC وD وE) التهابًا وتلفًا للكبد. يمكن أن تؤدي عدوى التهاب الكبد المزمن إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.3 - التهاب الكبد بسبب الأدوية

بعض الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) عند تناولها بكميات زائدة، يمكن أن تضر الكبد.

4 - البدانة

يمكن أن يساهم وزن الجسم الزائد في الإصابة بمرض الكبد الدهني ويزيد من خطر التهاب الكبد وتليفه.

5- مرض السكري غير المنضبطيمكن أن يؤدي مرض السكري الذي تتم إدارته بشكل سيء إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالكبد بمرور الوقت. يمكن أن تؤثر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري أيضًا على صحة الكبد.

6 - ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية والتهاب الكبد.

7 - المواد الكيميائية السامة للكبدالتعرض للمواد الكيميائية السامة، مثل المذيبات الصناعية، يمكن أن يؤدي إلى تلف خلايا الكبد. قد يكون الأشخاص الذين يعملون في صناعات معينة أكثر عرضة للخطر.

8 - أمراض المناعة الذاتية

أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي وتليف الكبد الصفراوي الأولي يمكن أن تتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الكبد عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى الالتهاب.9 - الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة

يمكن أن تساهم الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأطعمة المصنعة في الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين وأمراض الكبد الدهنية، وكلها يمكن أن تضر الكبد.

كيفية حماية صحة الكبد

الحفاظ على وزن صحي: اهدف إلى اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإدارة وزنك بشكل فعالالتطعيمات: خذ بعين الاعتبار التطعيمات ضد التهاب الكبد A وB، خاصة إذا كنت في خطر أكبر.

سلامة الدواء: استخدم الأدوية وفقًا لتوجيهات متخصصي الرعاية الصحية، وتوخي الحذر عند تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

الحد من السكر والأطعمة المصنعة: اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات لدعم الصحة العامة ووظيفة الكبد.الفحوصات الصحية المنتظمة: قم بإجراء فحوصات طبية روتينية لمراقبة صحة الكبد، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية أساسية.

التعامل الآمن مع المواد الكيميائية: إذا كنت تعمل مع المواد الكيميائية، فالتزم ببروتوكولات السلامة لتقليل مخاطر التعرض..