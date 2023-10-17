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عدن - ياسمين التهامي - أسعدي أطفالك بأجمل الحلويات بودينج الكراميل الرائع”حلي الطيبين” بخطوات سهلة وسريعة

الحلويات من أكثر الأشياء التي تقبل عليها الكثير من الناس، ويعشق الكثير منهم وجود أصناف الحلويات المميزة في المنزل، واليوم جئنا لكم بنوع مميز ومختلف يمكن تجهيزه في المنزل بكل سهولة، وهو حلي بودينج الكراميل الرائع، فهو يتميز بطعمه اللذيذ وقوامه الكريمي، ويمكن تناوله في أي وقت، ويمكن أن يقدم في المناسبات المختلفة، كما أنه من الحلويات الاقتصادية التي لا تحتاج للكثير من المكونات، وطريقة التحضير سوف نتعرف عليها بكل سهولة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بودينج الكراميل في المنزل

بخطوات بسيطة جدًا إليكم بودينج الكراميل الرائع، بمكونات بسيطة ويتم تحضيره في دقائق معدودة، وهذه الخطوات هي كالاتي:

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المكونات:

طريقة التحضير: