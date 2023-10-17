مجهولون يحرقون سيارة مواطن في إحدى البلدات جنوبي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مجهولون على إحراق سيارة مواطن في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتشار توسع الظاهرة الدخيلة على المجتمع في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين اقتحموا فناء منزل المواطن المغترب في السعودية "عبدالله محسن السادة" في قرية "الجرافة" بعزلة العربيين في مديرية السياني (جنوبي إب)، في وقت متأخر من الليل وقاموا بإضرام النار في سيارته (نوع صالون).



وأضافت المصادر أن الأهالي هرعوا إلى إطفاء النيران في السيارة بعد أن استنجد بهم أسرة "السادة" الذين أصيبوا بحالة من الذعر والخوف.



وندد مواطنون بالحادثة التي قالوا إنها تأتي في ظل الانهيار الأخلاقي والقيمي في المجتمع كواحدة من إفرازات الحرب المستمرة في البلاد منذ تسع سنوات.



وطالب الأهالي سلطات مليشيا الحوثي بفتح تحقيق في الحادثة وضبط الجناة، والعمل على الحد من الظاهرة التي توسعت بشكل كبير في كل مديريات المحافظة وباتت تهدد أمن وسكينة المجتمع.



وخلال الأشهر الماضية تم إحراق عشرات السيارات والمركبات بعدد من مديريات المحافظة، في ظاهرة دخيلة على المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

