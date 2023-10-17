[ أفرجت عن 55 أمس الاثنين.. السلطات الإريترية تواصل احتجاز عشرات الصيادين اليمنيين في جزيرة "ترمه" ]

تواصل السلطات الإريترية احتجاز عشرات الصيادين اليمنيين، في معسكر جزيرة "ترمه" فيما أفرجت عن 55 آخرين أمس الاثنين.



وقالت مصادر محلية، إن السلطات الإريترية أفرجت أمس الاثنين، عن 55 صياداً كانت تحتجزهم في جزيرة "ترمه" بعد اختطافهم من المياه الإقليمية في محيط جزيرة "حنيش" اليمنية.



وأضافت أن الصيادين وصلوا مساء أمس إلى مدينة الخوخة، جنوبي الحديدة.



وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإريترية أخلت بتعهدات سابقة بالإفراج عن جميع الصيادين المحتجزين لديها، حيق أبقت على نحو 45 صياداً في سجن بمعسكر لها في جزيرة "ترمه" دون إبداء الأسباب.



وقال صيادون مُفرج عنهم، إنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي في السجون الإريترية، وأرغموا على ممارسة الأعمال الشاقة.



ومنذ اندلاع الحرب في اليمن أواخر العام 2014، صعّدت السلطات الإريترية من انتهاكاتها بحق الصيادين اليمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر والتابع إدارياً لمحافظة الحديدة غرب اليمن.