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وسط تحليق للمروحيات.. مليشيا الحوثي تقطع الشوارع وخدمة الانترنت في مدينة إب بالتزامن مع زيارة "المشاط"

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، على قطع الشوارع وخدمة الانترنت وتعطيل المصالح العامة في مدينة إب (وسط اليمن)، بالتزامن مع زيارة للقيادي في الجماعة "مهدي المشاط".
 
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أقدمت على غلق عدداً من الشوارع ومنعت حركة السير فيها، كما نشرت عشرات الأطقم والعربات العسكرية في الشوارع ومداخل الحارات، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي.
 
وأضافت المصادر أن المليشيا عطلت مصالح المواطنين وقيدت تحركاتهم كما قامت بتعطيل خدمة الانترنت في أحياء واسعة من المدينة.
 
وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تزامنت مع زيارة ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيا "مهدي المشاط" للمدينة قادما من مناطق سيطرة المليشيا في محافظة تعز المجاورة.

وقوبلت الإجراءات الحوثية باستياء واسع من المواطنين، حيث لم يتمكن عدد كبير من المرضى والمسافرين من الدخول إلى المدينة أو التحرك بسلاسة داخل شوارعها.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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