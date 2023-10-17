شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كريم بنزيما يدعم فلسطين: كل صلواتنا لأهل غزة ضحايا القصف الظلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الاسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس".

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تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال". وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

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المقاومة الفلسطينية قد تمكنت في السابع من أكتوبر من إلحاق ضرر غير مسبوق بجيش الكيان الصهيوني، قبل أن يلجأ الأخير إلى أساليبه المعروفة، بقصف المدنيين. ومن نجوم الكرة المصرية الذين دعموا فلسطين، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، محمود كهربا لاعب الأهلي، محمود شيكابالا وأحمد زيزو ثنائي الزمالك، محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي. : كريم بنزيما يدعم فلسطين: كل صلواتنا لأهل غزة ضحايا القصف الظالم.