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عدن - ياسمين التهامي - قليلة الدسم.. تعرف علي السعرات الحرارية في الجبن المثلث.. وطريقة عمل الجبنة النستو

نقدم السعرات الحرارية في الجبن المثلث، فإن الجبنة المثلثات تعد من أكثر أنواع الجبن التي يحبها الأطفال، وعادة ما تهتم الأمهات بمتابعة نسبة السعرات الحرارية في كل وجبة يتناولها الأطفال، خاصة إذا كان الطفل يعاني من الوزن الزائد، وفي التقرير التالي سوف نعرض نسبة السعرات الحرارية، وأيضا خطوات عمل الجبنة المثلثات، والتي يطلق عليها جبنة "نستو".

السعرات الحرارية في الجبن المثلث

ويقال أن السعرات الحرارية في الجبن المثلث، وكل مثلث من قطع الجبنة النستو كاملة الدسم وزن 4 جرام من الدهون، تتضمن على سعر حراري يصل إلى 50 سعر حراري، أما الجبنة المثلثات قليلة الدسم، فإن نسبة السعرات الحرارية 35 سعر حراري.

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وتقول جمعية القلب الأمريكية، أن الدهون تكون مفيدة للجسم، فإنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وأيضا تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، ولكن يجب الحذر من الدهون غير مشبعة فإنها تعد خطر، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية، وأيضا الكوليسترول الضار، ويجب إلا يزيد عن نسبة 7% من مقدار الدهون المشبعة من السعرات الحرارية.

طريقة عمل الجبن المثلثات

وعن طريقة عمل الجبن المثلثات، سوف نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل، فهي تعد أحد أنواع الجبن الشهية والتي تكون ناعمة للغاية، وسهل الفرد في السندوتشات، وإليكم مقادير وخطوات تحضير الجبنة النستو.

مقادير الجبن المثلثات

طريقة تحضير الجبن المثلثات

الجبن المثلثات

طريقة عمل الجبنة البيضاء ملح خفيف

ونرصد أيضا طريقة عمل الجبنة البيضاء ملح خفيف، فهي تعد ضمن أنواع الجبنة التي يكون الإقبال عليها كثيرا من الأسرة، ونرصد في السطور التالية بشكل مفصل خطوات ومقادير عمل الجبنة البيضاء في المنزل.

مقادير عمل الجبنة البيضاء

الجبن البيضاء

خطوات تحضير الجبنة البيضاء