حذر من أي استفزازات.. محافظ تعز: "مبادرة الحوثيين" مناورة جديدة لتبرير استهداف المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - وصف محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، مبادرة الحوثيين بشأن تعز، التي أعلنها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، بأنها "مناورة جديدة للمليشيات الحوثية" لتبرير استهداف المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال شمسان، في بيان له، إنه تابع "المناورة" الجديدة للمليشيات الحوثية التي اطلقها امس الاثنين، أحد تجار الحرب من محيط المدينة المحاصرة منذ تسع سنوات.



وأعرب عن استغرابه من إطلاق ما اسمي بمبادرة للإدارة المشتركة لتعز، في الوقت الذي تتهرب فيه المليشيات من الوفاء بأبسط استحقاقات السلام، والقيم الإنسانية متمثلة بفتح طرق المحافظة، وتخفيف المعاناة عن أبنائها في الانتقال، والحصول على الخدمات والسلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة.



وأضاف، أن تعز التي تحاصرها الميلشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ليست بحاجة إلى مديح زائف، ومبادرات خادعة من قاتلي أبنائها، بل إلى تحقيق التطلعات الشعبية العريضة التي قدمت من أجلها المحافظة الأبية، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في دفاعها عن النظام الجمهوري، و الحرية، والعدالة، والسلام الذي يستحقه جميع اليمنيين.



ورأى محافظ تعز، في المبادرة الاستعراضية الغامضة للمليشيات، مناورة جديدة لتبرير استهداف تعز، لا تختلف عن تلك التي أطلقتها بشأن مارب، وغيرها من المناطق قبل أن تذهب الى هجمات بربرية فاشلة.



كما رأى في هذه المناورة، "استباقا لجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما يترتب عليها من مكاسب للشعب اليمني بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وفتح طرق تعز، والمطارات والموانئ والمضي قدما نحو السلام المنشود الذي تتهرب المليشيات من استحقاقاته العادلة".



وأكد شمسان وجوب الإنهاء الفوري للحصار الظالم في تعز، وباقي المحافظات، ووقف هجمات المليشيات الحوثية المستمرة في مختلف الجبهات، وإلغاء القيود التعسفية على حركة الأفراد والسلع، وانشطة القطاع الخاص، والمنظمات الأنسانية، كأحد مداخل بناء الثقة، وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.



وحذر المليشيات الحوثية، من أي تصعيد تحت مبرر المناورة الاستعراضية في تعز، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والزام المليشيات وداعميها بعدم اللجوء إلى أي استفزازات لخلط الأوراق، وعرقلة جهود السلام، وتنفيذ التزاماتها المعلنة بشأن تعز بموجب الاتفاقات السابقة بصفتها القوة الغاشمة التي شنت الحرب على المحافظة، وفرضت الحصار، وصادرت الحقوق، والحريات، والممتلكات، والتهجير القسري للسكان.



وكانت مليشيات الحوثي قد تقدمت أمس بما أسمته مبادرة تنهي كل الجبهات العسكرية من جميع الأطراف بمحافظة تعز، "بما يسهم في استقرار المحافظة وتحييدها وتجنيبها الصراع"، على أن تدار المحافظة بإدارة مشتركة من قبل الجميع.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تحاص، منذ ما يقرب من تسعة أعوام، تعز التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة، وتواصل قصفها وهجماتها على المدنيين.

