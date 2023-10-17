شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حضري عجينة طرية في المنزل.. إليك هذه الحيلة الذكية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : تحضير أطباق المعجنات، من الضروري أن تهتمي باستخدام أفضل أنواع الخميرة، وخاصة الخميرة الفورية الناعمة التي تذوب بسرعة. يجب التأكد من حفظها بشكل صحيح، حيث يجب أن تُحفظ بعيدة عن الهواء والضوء. يُنصح بتخزين الخميرة في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق ووضعها في الثلاجة في فصل الصيف، وفي درجة حرارة المطبخ في فصل الشتاء. كما يُنصح بتسجيل تاريخ الانتهاء والصلاحية على الوعاء. إليكِ بعض أسرار الحصول على عجينة طرية: 1. صلاحية الخميرة: للتحقق من صلاحية الخميرة، يمكنكِ اختبارها عن طريق وضعها في قليل من الماء، إذا سمعتِ صوتًا يصدر منها، فهذا يشير إلى أن الخميرة طازجة

. 2. الملح الزائد: الملح الزائد لا يساهم في تخمير العجينة وقد يتسبب في الحصول على عجينة صلبة وثقيلة. يجب أن تتأكدي من كمية الملح المستخدمة في العجينة.

3. الماء الفاتر: احرصي على استخدام الماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن، حيث إن الماء الساخن يقلل من فعالية الخميرة. 4.

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الزائد: كمية السكر الزائدة قد تؤثر على فعالية الخميرة. 5. تخمير العجينة في مكان دافئ: تخمير العجينة في مكان دافئ مثل الفرن قد يؤدي إلى تلف العجينة وتجمّد الخميرة، مما يجعلها غير فعالة. 6.

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الخميرة: يجب تغطية الخميرة بمنشفة قطنية نظيفة لمنع تشكل قشرة عليها. 7. كمية الخميرة: استخدمي كمية كبيرة من الخميرة للعجينة التي تحتوي على بيض وزيت أو زبدة. 8.

كمية قليلة من الخميرة: استخدمي كمية قليلة من الخميرة للعجينة التي تحتوي على ماء وطحين وملح وسكر. 9. الماء المستخدم في العجن: احرصي على استخدام الماء الفاتر أو الدافئ للعجن، وتجنبي استخدام الماء الساخن. 4. السكر الزائد: كمية السكر الزائدة قد تؤثر على فعالية الخميرة. 5. تخمير العجينة في مكان دافئ: تخمير العجينة في مكان دافئ مثل الفرن قد يؤدي إلى تلف العجينة وتجمّد الخميرة، مما يجعلها غير فعالة. 6. تغطية الخميرة: يجب تغطية الخميرة بمنشفة قطنية نظيفة لمنع تشكل قشرة عليها. 7. كمية الخميرة: استخدمي كمية كبيرة من الخميرة للعجينة التي تحتوي على بيض وزيت أو زبدة

. 8. كمية قليلة من الخميرة: استخدمي كمية قليلة من الخميرة للعجينة التي تحتوي على ماء وطحين وملح وسكر. 9. الماء المستخدم في العجن: احرصي على استخدام الماء الفاتر أو الدافئ للعجن، وتجنبي استخدام الماء الساخن. 10. نوعية الطحين: اختاري الطحين المناسب للمعجنات والحلويات، ويفضل اختيار طحين عالي الجودة للحصول على معجنات طرية وشهية. حضري عجينة طرية في المنزل.. إليك هذه الحيلة الذكية... حضري عجينة طرية في المنزل.. إليك هذه الحيلة الذكية....