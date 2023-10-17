شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون رجيم أو رياضة فقدان الوزن الزائد بـ 6 طرق سهلة باستخدام بذور الكتان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يغفل الكثيرون أهمية إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي المتبع وذلك رغم احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان لتعزيز صحته، فضلاً عن أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والمركبات المفيدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يؤدي نقصها في الجسم إلى زيادة فرص الإصابة بالكثير من المشاكل والمخاطر الصحية.

فقدان الوزن بدون رجيم

نشر موقع بولد سكاي الهندي الشهير تقريراً يؤكد أن إضافة بذور الكتان إلى الأطعمة المختلفة يساعد بشكل فعال في التخلص من الوزن الزائد، حيث أنها تساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان وتزيد من معدلات حرق الدهون المتراكمة في الجسم كما تمنح الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ولذلك سوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال على أفضل الطرق التي يمكن من خلالها إضافة بذور الكتان إلى الأطعمة.

طرق استخدام بذور الكتان لفقدان الوزن