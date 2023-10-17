بدون رجيم أو رياضة فقدان الوزن الزائد بـ 6 طرق سهلة باستخدام بذور الكتان

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يغفل الكثيرون أهمية إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي المتبع وذلك رغم احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان لتعزيز صحته، فضلاً عن أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والمركبات المفيدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يؤدي نقصها في الجسم إلى زيادة فرص الإصابة بالكثير من المشاكل والمخاطر الصحية.
فقدان الوزن بدون رجيم
نشر موقع بولد سكاي الهندي الشهير تقريراً يؤكد أن إضافة بذور الكتان إلى الأطعمة المختلفة يساعد بشكل فعال في التخلص من الوزن الزائد، حيث أنها تساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان وتزيد من معدلات حرق الدهون المتراكمة في الجسم كما تمنح الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ولذلك سوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال على أفضل الطرق التي يمكن من خلالها إضافة بذور الكتان إلى الأطعمة.
طرق استخدام بذور الكتان لفقدان الوزن
- شرب بذور الكتان: يمكن خلط ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون الطازج إلى عصير ثمرة من الليمون في كوب من الماء الدافئ مع تقليب المكونات بشكل جيد، وتناول هذا المشروب مرة واحدة يومياً من أجل إنقاص الوزن الزائد في وقت قياسي.
- عصائر بذور الكتان: ينصح خبراء التغذية بطحن كمية مناسبة من بذور الكتان للحصول على مسحوق ومن ثم يتم إضافته إلى عصائر الفاكهة المفضلة من أجل المساعدة في عملية فقدان الوزن الزائد.
- إضافته إلى الدجاج أو المقبلات: يمكن أيضاً إضافة بعض من مسحوق بذور الكتان إلى الدجاج المشوي وما يميز تلك الطريقة أنه لا يغير طعم الدجاج، ولكن يساهم بشكل فعال في زيادة معدلات حرق الدهون الزائدة في الجسم.
- إضافته إلى القهوة: يتم ذلك بكل بساطة عن طريق طحن ملعقة صغيرة من بذور الكتان ثم إضافتها إلى فنجان القهوة التي يتم تناوله، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل وأسهل طرق تناول بذور الكتان.
- بذور الكتان مع الحليب المجفف: يمكن أخذ كمية قليلة من بذور الكتان وإضافتها إلى كوب من الحليب وتناوله، حيث يساعد ذلك أيضاً في خسارة الوزن الزائد بطريقة صحية وآمنة.
- بذور الكتان مع الزبادي: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن احرص دائماً على إضافة أخذ بعض من بذور الكتان واشويها لمدة 5 دقائق تقريباً ثم قم بطحنها وإضافتها إلى الزبادي، ويفضّل تناول تلك الوصفة بشكل يومي قبل الخلود إلى النوم من أجل الحصول على نتائج رائعة.
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