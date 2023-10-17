شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للمستثمرين.. تراجع سعر الذهب في السعودية ومصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى للمستثمرين.. تراجع سعر الذهب في السعودية ومصر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في السعودية نحو 231.32 ريال، بما يعادل 61.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

اقراء ايضاً :

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في في السعودية نحو 212.04 ريال، بما يعادل 56.54 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 21 في السعودية نحو 202.40 ريال، بما يعادل 53.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وحقق سعر الذهب عيار 18 في السعودية تراجعا اليوم، وسجل 173.49 ريال، بما يعادل 46.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وشهد سعر الذهب عيار 14 الآن انخفاضا في السعودية، وسجل نحو 134.94 ريال، بما يعادل 35.98 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

وأصبحسعر أونصة الذهب اليوم في السعودية بقيمة 7.194.75 ريال، بما يعادل 1.918.60 دولار.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في السعودية

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في السعودية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم في السعودية 17 أكتوبر 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 231.32 61.68 عيار 22 212.04 56.54 عيار 21 211.48 56.38 عيار 18 173.49 46.26 عيار 14 134.94 35.98 عيار 12 120.85 32.22

سعر الذهب في مصر

يذكر أن استقر سعر الذهب في مصر بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 2674.25 جنيها للبيع، و2651.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة نحو 2451.5 جنيها للبيع، و2430.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء نحو 2340 جنيها للبيع، و2320 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 ارتفاعاً اليوم، وسجل 2005.75 جنيها للبيع، و1988.5 جنيها للشراء.