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عدن - ياسمين التهامي - ضربة موجعة للهلال السعودي .. "نيمار" يعود للبرازيل وشكوى رسمية تفاجئ الفريق

كشف القانوني الرياضي، أحمد الأمير، عن الحالة الوحيدة الذي سيتم فيها قبول احتجاج الأخدود ضد الهلال بشأن مشاركة المدافع علي البليهي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وقال "الأمير" خلال ظهوره في برنامج "المنتصف" المذاع على شاشة الإخبارية: "إذا أثبت الأخدود حصول علي البليهي على 4 بطاقات صفراء سيتم قبول الاحتجاج ومنحه النقاط الثلاث".

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ولم يشارك " نيمار" في المبارة التي خاضها الهلال ضد فريق الاخدود في نجران ، وفاز فيها الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.

وذكرت صحيفة اسبانية ان" نيمار" غادر المملكة ، وعزت السبب الى ظروف عائلية .

لكن هذا العذر مشكوك فيه ،خاصة وان " نيمار " لم يحقق شيء يذكر منذ انتقاله للهلال باستثناء هدف وحيد سجله في مرمى فري سارانجي للايراني في اطارمباريات أبطال آسيا.